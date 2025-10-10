अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों जीजा साले समेत तीन की मौत, सूचना मिलने ही परिवार में छाया मातम

संवाद सूत्र, बीकापुर (अयोध्या)। संदिग्ध परिस्थितियों में जीजा-साले सहित तीन लोगों की मौत हो गई। घटना कल्याणपुर चकडुहिया मजरा कुढ़ा की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद नफीस ने बताया कि गांव निवासी मोहम्मद तफसीर उर्फ छोटू के घर गौहनिया निवासी उनके जीजा अल्ताफ, अपनी पत्नी व सात माह के पुत्र अल्तमस के साथ बुधवार को आए थे। रात में सभी खाना खाकर सो गए।

गुरुवार की सुबह अचानक अल्ताफ व तफसीर की तबियत खराब हो गई, जबकि अल्तमस की तबीयत दो दिन पहले से ही कुछ खराब चल रही थी। अल्ताफ व तफसीर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान तफसीर की मौत हो गई।

अल्ताफ की हालत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज दर्शननगर रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान तफसीर ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, अल्तमस को इलाज के लिए परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई।

मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अल्ताफ की मौत का कारण पता करने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। सीओ पीयूष पाल एवं कोतवाली प्रभारी लालचंद्र सरोज मृतक के स्वजन से मिले। उन्होंने बताया कि घटना का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।