    अयोध्या में बीमार किशोरी को दे दिया दूसरे ग्रुप का ब्लड, कर्मचारी ने मांगी 200 रुपये घूस

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    अयोध्या के एक अस्पताल में एक बीमार किशोरी को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी ने ब्लड चढ़ाने के लिए 200 रुपये घूस भी मांगी थी। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    किशोरी को दे दिया दूसरे ग्रुप का ब्लड।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बीमार किशोरी को मांग के विपरीत दूसरे समूह का रक्त उपलब्ध करा दिया गया। शिकायत करने पर तीमारदार से अभद्रता की गई। यही नहीं कर्मचारी ने 200 रुपये घूस भी मांगी। कोतवाली नगर में पीड़ित के पिता ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

    मसौधा के खानपुर निवासी महेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि बीमार पुत्री श्रेया सिंह को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया था। उसके शरीर में रक्त कम होने से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. आशुतोष प्रताप सिंह ने रक्त चढ़ाने की बात की और एक यूनिट ब्लड लाने के लिए मांग पत्र दिया।

    आरोप है कि ब्लड बैंक में महेंद्र ने रक्तदान किया। वह एबी पॉजिटिव ग्रुप था। पुत्री के लिए ए निगेटिव की आवश्यकता थी, लेकिन कर्मचारियों ने एबी पाजिटिव ग्रुप का रक्त दे दिया। जब चिकित्सक के पास पहुंचे, तब पता चला कि ब्लड दूसरे ग्रुप का है।

    महेंद्र का आरोप है कि जब दोबारा जाकर उसी ग्रुप का ब्लड मांगा तो 200 रुपये घूस लेकर भी ब्लड नहीं दिया। रिकाबगंज चौकी पुलिस को बुलाने के बाद रक्त दिया गया।

    महेंद्र का कहना है कि यदि चिकित्सक ने नहीं देखा होता तो उनकी बेटी की जान चली जाती। अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि सोमवार को प्रकरण में जांच कमेटी गठित की जाएगी। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।