अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली, बैडमिंटन खेल रहे किशोर की मौत

संवाद सूत्र, अयोध्या। संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली से एक किशोर की मौत हो गई। घटना अयोध्या कोतवाली के तिहुरा उपरहार की है। वारदात के बाद गोली मारने वाला युवक मौके से भाग निकला। आशंका है कि आरोपित युवक क्षेत्र में दबदबा दिखाने के लिए अपने साथियों के साथ अवैध पिस्टल को लोड कर रहा था। इसी बीच गोली चलने से किशोर की मौत हो गई।

स्थानीय निवासी दिवंगत रामनिहोर वर्मा का 14 वर्षीय पुत्र आलोक वर्मा मंगलवार की शाम बैडमिंटन खेल रहा था। तभी वहां पहुंचे स्थानीय निवासी अनीस यादव ने अवैध पिस्टल का उपयोग किया, जिससे निकली गोली सीधे आलोक को लगी। गंभीरावस्था में आलोक को मेडिकल कॉलेज दर्शननगर पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ पहुंचने से पहले ही रास्ते में आलोक का निधन हो गया। इस घटना के बाद आलोक के परिवार में कोहराम मच गया।

सूचना पाकर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने मौके पर पहुंच कर पड़ताल की। मृतक के चाचा दुर्गाप्रसाद ने बताया कि आरोपित अनीस क्षेत्र में दबदबा दिखाने के लिए अक्सर ऐसी हरकतें करता है। उसी ने आलोक को गोली मारी है।