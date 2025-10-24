TET की अनिवार्यता के के विरोध में 24 नवंबर को दिल्ली जाएंगे जिले के हजारों शिक्षक, इस दिन से शुरू होगी तैयारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य किये जाने के बाद शिक्षकों का विरोध तेज होता जा रहा है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन होगा। इसे सफल बनाने के लिए 25 अक्टूबर से यहां जनसंपर्क, बैठक व शिक्षक संवाद का क्रम प्रारंभ होगा। यह जानकारी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. संजय सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि टीईटी को अनिवार्य किये जाने का आदेश शिक्षकों के हित में नहीं है। यह निर्णय उन शिक्षकों के साथ अन्याय है, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय ही सरकार की नियत पात्रता को पास किया है और नौकरी हासिल की। डॉ. सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर तैयारी प्रारंभ है।

शनिवार 25 अक्टूबर से सभी ब्लाकों में शिक्षक संवाद, जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दिल्ली के धरने में पहुंचने की रूप रेखा तैयार की जायेगी। अधिक से अधिक शिक्षकों को 24 नवंबर को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है।