रामनगरी में टाटा समूह बनाएगा कैंसर अस्पताल, फ्री में भूमि देगा अयोध्या का राजपरिवार

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    रामनगरी में टाटा समूह बनाएगा कैंसर अस्पताल।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। धर्मनगरी अब चिकित्सा के बड़े केंद्र के रूप में भी स्थापित होने जा रही है। टाटा समूह यहां पर नमो कैंसर फाउंडेशन के माध्यम से कैंसर चिकित्सालय बनाने की योजना पर काम कर रहा है। टाटा समूह के अधिकारियों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इसी उद्देश्य से यहां पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या में संभावित स्थलों का निरीक्षण कर संभावनाएं तलाशीं।

    अयोध्या राजघराने के उत्तराधिकारी यतींद्र मिश्र ने प्रस्ताव रखा है कि फाउंडेशन उनके पिता स्व. बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की स्मृति में कैंसर अस्पताल बनाए तो वह छह से आठ एकड़ जमीन फ्री देंगे।

    इस परियोजना में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी सहयोग करेगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्र के अनुसार यह योजना स्व. रतन टाटा की परिकल्पना रही है।

    झांसी के ग्रेनाइट पत्थरों से बनेगा हुतात्मा स्मारक स्तंभ

    श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर में बनने वाले हुतात्मा स्मारक स्तंभ के निर्माण में झांसी के ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

    राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही अब तीर्थ क्षेत्र अब श्रद्धालुओं की सुविधाओँ के विस्तार और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, मार्च 2026 तक सभी कार्य पूरे होने की उम्मीद है।