तमिलनाडु के जोड़े ने रामजन्मभूमि परिसर में किया विवाह, 350 लोगों ने पूरा कराया संकल्प

जागरण संवाददाता, अयोध्या। तमिलनाडु के लगभग साढ़े तीन सौ श्रद्धालुओं के दल ने रामलला का दर्शन कर अपने संकल्प की पूर्ति की। इसी के साथ दल में शामिल एक जोड़े ने अपने संकल्प के तहत रामजन्मभूमि परिसर में विवाह किया।

बताया जा रहा कि इस जोड़े का विवाह पूर्व में हो चुका था, परंतु कुछ अनबन के चलते दोनाें ने मंदिर निर्माण पूरा हो जाने पर अयोध्या में फिर से विवाह करने का संकल्प लिया था। इसी की पूर्ति के लिए मांग में सिंदूर भर विवाह किया और जीवनभर साथ रहने का वचन दिया।