Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु के जोड़े ने रामजन्मभूमि परिसर में किया विवाह, 350 लोगों ने पूरा कराया संकल्प

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:51 PM (IST)

    तमिलनाडु के एक जोड़े ने अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में 350 लोगों की उपस्थिति में विवाह किया। इस विवाह को संपन्न कराने के लिए सभी लोग साथ मिलकर अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह समारोह आयोजित किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। तमिलनाडु के लगभग साढ़े तीन सौ श्रद्धालुओं के दल ने रामलला का दर्शन कर अपने संकल्प की पूर्ति की। इसी के साथ दल में शामिल एक जोड़े ने अपने संकल्प के तहत रामजन्मभूमि परिसर में विवाह किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा कि इस जोड़े का विवाह पूर्व में हो चुका था, परंतु कुछ अनबन के चलते दोनाें ने मंदिर निर्माण पूरा हो जाने पर अयोध्या में फिर से विवाह करने का संकल्प लिया था। इसी की पूर्ति के लिए मांग में सिंदूर भर विवाह किया और जीवनभर साथ रहने का वचन दिया।

    राम मंदिर में किया दर्शन

    इसके बाद दल में शामिल रहे सभी सदस्यों ने राम मंदिर में पहुंच कर दर्शन किया। सूत्रों के अनुसार जोड़े ने यात्री सुविधा केंद्र के समीप विवाह किया। ट्रस्टी डा. अनिल कुमार मिश्र व राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर में विवाह किए जाने की बात नहीं स्वीकारी है। हालांकि इससे संबंधित वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।