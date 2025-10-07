Language
    अयोध्या वालों को दिवाली गिफ्ट! इन चार शहरों के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा, नोट कर लें तारीख

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    दिवाली से पहले स्पाइसजेट अयोध्या से दिल्ली बेंगलुरु अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए उड़ानें शुरू करेगी। 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये दैनिक उड़ानें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को राम मंदिर के दर्शन करने में मदद करेंगी। कंपनी मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है। स्पाइसजेट ने पहले जून में उड़ानें स्थगित कर दी थीं जिन्हें अब फिर से शुरू किया जा रहा है।

    रामनगरी से चार शहरों के लिए उड़ानें आरंभ करेगी स्पाइस जेट।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। स्पाइसजेट दिवाली से पहले रामनगरी से चार शहरों के लिए उड़ानें आरंभ करेगी। स्पाइस जेट ने दैनिक नान-स्टाप फ्लाइट्स की घोषणा की है। यह दैनिक नान-स्टाप उड़ानें आठ अक्टूबर से चरणबद्ध ढंग से शुरू होंगी।

    अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ा जाएगा। नई उड़ानों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अयोध्या तक सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी और वे दिवाली के अवसर पर राम मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे।

    मुंबई के लिए भी उड़ान प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। आठ अक्टूबर को बेंगलुरु, 10 से दिल्ली, 17 से हैदराबाद व 26 अक्टूबर से अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ान आरंभ होगी।

    मुंबई की उड़ान का शेड्यूल अभी तय नहीं है। इससे पहले स्पाइस जेट ने जून माह में अयोध्या से अपनी सभी उड़ानें स्थगित कर दी थींं, जो त्योहारी सीजन में फिर से आरंभ होने जा रही हैं। स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस आफिसर देबोजो महार्शी ने बताया कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा के लिए दिवाली अत्यंत उपयुक्त अवसर है।

    इसीलिए कंपनी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अयोध्या की यात्रा को आसान और अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया है। देश के प्रमुख नगरों से नई दैनिक उड़ानें यात्रियों को दिवाली के दौरान अयोध्या तक सहज और किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी, जिससे वे इस पावन पर्व को अयोध्या के दिव्य वातावरण में मना सकें।