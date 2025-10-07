अयोध्या वालों को दिवाली गिफ्ट! इन चार शहरों के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा, नोट कर लें तारीख

जागरण संवाददाता, अयोध्या। स्पाइसजेट दिवाली से पहले रामनगरी से चार शहरों के लिए उड़ानें आरंभ करेगी। स्पाइस जेट ने दैनिक नान-स्टाप फ्लाइट्स की घोषणा की है। यह दैनिक नान-स्टाप उड़ानें आठ अक्टूबर से चरणबद्ध ढंग से शुरू होंगी।

अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ा जाएगा। नई उड़ानों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अयोध्या तक सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी और वे दिवाली के अवसर पर राम मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे।

मुंबई के लिए भी उड़ान प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। आठ अक्टूबर को बेंगलुरु, 10 से दिल्ली, 17 से हैदराबाद व 26 अक्टूबर से अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ान आरंभ होगी।