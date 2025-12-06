SIR in UP: यूपी में SIR ने पकड़ी रफ्तार, अयोध्या सीट मात्र 11 हजार गणना फॉर्म बाकी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम के बावजूद अयोध्या विधानसभा सीट की निर्वाचक नामावलियों में से मात्र 11 हजार गणना प्रपत्र एकत्रित करना ही सदर तहसील में बचा है। 2025 की निर्वाचक नामावलियों में मतदाता की संख्या 386205 रही, जिसमें से 374332 का गणना प्रपत्र एकत्र ही नहीं डाटा भी वेबसाइट पर फीड हो गया है। यह आंकड़ें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के हैं। इसी तरह जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी लगभग 95 प्रतिशत एसआइआर पूर्ण होने का दावा किया है।

वहीं, विधानसभावार 24 मतदेय स्थलों के 30 प्रतिशत बूथों के मतदाताओं के सत्यापन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने उन बूथों के लिए अधिकारियों की तैनाती की है। जांच के दौरान पड़ोस के मतदाता से गणना प्रपत्र के आधार पर इन अधिकारियों को सत्यापन करना है, जिससे 16 दिसंबर के आलेख्य प्रकाशन में गड़बड़ी के सवाल की गुंजाइश न रहे। प्रकाशन के दिन से ही दावे व आपत्ति नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए 15 जनवरी तक लिया जाना है।

अयोध्या विधानसभा सीट का एसआईआर इसलिए महत्वपूर्ण है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम मंदिर में घ्वजारोहण कार्यक्रम में आये थे जिसकी तैयारी उनके आगमन के 10 दिन पहले से शुरू रही। उसके बावजूद मात्र 11 हजार गणना प्रपत्र का एकत्रीकरण करना रह गया है, अभी पांच दिन बचे हैं।

मिल्कीपुर तहसील में 90.47 प्रतिशत एसआईआर का काम पूर्ण हो चुका है। 414 बूथ पर काम तेजी से चल रहा है। लगभग सौ बूथ के प्रपत्र पूर्ण रूप से जमा हो गए हैं। सर्वर में समस्या के चलते डाटा फीडिंग में विलंब हो रहा है।

कुछ गांव में मतदाताओं के असहयोग से गणना प्रपत्र जमा होने में देरी हो रही है। उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय से पहले कार्य पूर्ण कर लें। सोहावल तहसील क्षेत्र में कुल 410 बूथ हैं जिसमें सभी में 95 प्रतिशत एसआइआर का पूर्ण कर लिया गया है। एसडीएम सविता राजपूत के अनुसार मात्र पांच प्रतिशत कार्य बचा है जो निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। गोसाईंगंज विधान सभा क्षेत्र में बीकापुर तहसील कुल 437 बूथ हैं, जिसमे 94 प्रतिशत कार्य एसआईआर का पूर्ण किया जा चुका है।

एसडीएम श्रेया ने बताया कि अवशेष को पूर्ण कराने के लिए सभी बीएलओ को लगाया गया जो जल्द पूर्ण हो जाएगा। बताया कि मतदाताओं में अनेक ऐसे भी है जो उनको मिले गणना प्रपत्र अभी तक जमा नहीं होने से कर्मचारियों को लगाया गया है।