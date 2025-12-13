Language
    श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के चार पुराने पुजारियों का बढ़ा वेतन, नए अर्चकों से कम है सैलरी

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में चार पुराने पुजारियों का वेतन बढ़ा।

    लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के पूर्व से विराजमान रामलला की सेवा में संलग्न रहे पुराने पुजारियों का भी वेतन बढ़ गया। इनके वेतन में डेढ़ से दो हजार रुपये तक की वृद्धि हुई है, परंतु सभी अर्चकों का पारिश्रमिक एक समान नहीं हो पाया है।

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नवंबर से चारो पुराने अर्चकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की कटौती के साथ लगभग साढ़े 36 हजार रुपये मिलने लगा है। यद्यपि नए अर्चकों का पारिश्रमिक अभी भी इनसे अधिक है।

    राम मंदिर बनने के पहले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास (अब दिवंगत) के साथ चार अर्चक भी नियमित रूप से रामलला की सेवा में लगे रहे थे। गत वर्ष मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी यही चारो अर्चक शिफ्टों में आराध्य के जागरण, स्नान, अभिषेक, पूजन-अर्चन व आरती में सेवा देते थे।

    कुछ महीने बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लगभग 16 पुजारियों को दो बार में नियुक्ति दी थी। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट नए अर्चकों को तो ईपीएफ कटौती के साथ लगभग 42 हजार रुपये पारिश्रमिक दे रहा है, परंतु पुराने चार अर्चकों को लगभग 35 हजार रुपये भुगतान कर रहा था। हालांकि ईपीएफ कटौती कराई जा रही थी।

    सूत्रों ने बताया कि ध्वजारोहण के पूर्व ट्रस्ट ने पुराने चारो अर्चकों को बढ़ोतरी के रूप में लगभग 43-43 हजार रुपये वेतन के अतिरिक्त दिये थे।

    नवंबर में उन्हें वेतन के रूप में 36 हजार 950 रुपये दिए गए हैं। माना जा रहा कि अब उन्हें यही वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। इस कारण पुराने अर्चकों का वेतन नए अर्चकों की अपेक्षा अभी लगभग पांच हजार रुपये कम है।