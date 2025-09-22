Sex Racket in Ayodhya: गेस्ट हाउस में जाने के बाद संचालक की मर्जी से बाहर निकलती थीं महिलाएं
Sex Racket in Ayodhya वेश्यावृत्ति के लिए गेस्ट हाउस में महिलाओं को लाने में तीन मुस्लिम युवाओं का भी नाम सामने आया है। मुहल्ले के लोगों का कहना है कि गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल की पहुंच इतनी थी कि पूर्व में कई बार यहां छापे पड़े लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
संवाद सूत्र, जागरण, अयोध्या : रामनगरी में फतेहगंज पुलिस चौकी के पास देह व्यापार बड़े रैकेट की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। यहां देह व्यापार के लिए आने वालीं महिलाएं भोर एवं देररात गेस्ट हाउस में प्रवेश करती थीं।
सेक्स रैकेट में शामिल महिलाओं को बार गेस्ट हाउस में प्रवेश कराने के बाद बाहर नहीं आने दिया जाता था। गेस्ट हाउस में ही वह कई हफ्ते व महीनों तक रहती थीं। उन्हें अपनी मर्जी से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल की मर्जी से ही वह बाहर निकलती थीं। खाना व कपड़ा उन्हें अंदर ही उपलब्ध हो जाता था।
शुक्रवार की रात पकड़ी एक महिला तो यहां पिछले सात महीने से ठहरी हुई थी। उसके पास से एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि भी मिली है। पकड़ी गईं महिलाएं 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच की हैं। अधिकांश महिलाएं विवाहित हैं, जो अपने परिवार को धोखा देकर देह व्यापार के दलदल में उतर गईं। इनमें कुछ महिलाओं ने प्रेम विवाह किया है।
महिलाओं को लाते थे मुस्लिम युवा
वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को लाने में तीन मुस्लिम युवाओं का भी नाम सामने आया है। मुहल्ले के लोगों का कहना है कि गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल की पहुंच इतनी थी कि पूर्व में कई बार यहां छापे पड़े, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। वांछित चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
इस मामले में सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। इस रैकेट में कई और महिलाओं के भी शामिल होने की आशंका पर जांच की जा रही है। प्रकरण प्रकाश में आने के बाद मसाज पार्लरों की भी पड़ताल आरंभ कर दी गई है। सीओ सिटी ने बताया कि प्रकरण की जांच चल रही है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में गेस्ट हाउस से 11 महिलाओं सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई महिलाएं गोरखपुर, दिल्ली और बिहार की रहने वाली हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गेस्ट हाउस में यह कृत्य काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों ने फतेहगंज पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी तक निगरानी में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है। महिलाओं सहित गेस्ट हाउस संचालक फतेहगंज निवासी गणेश अग्रवाल व उसके कर्मचारी बीकापुर निवासी मयाराम और पप्पू को जेल भेजा जा चुका है।
