    अयोध्या में कोहरे के चलते ट्रक से भिड़ी स्कूली बस, शिक्षक और विद्यार्थी घायल

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    अयोध्या में कोहरे के कारण एक स्कूली बस ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार शिक्षक और कुछ विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। यह घटना घने कोहरे के चलते हुई, ...और पढ़ें

    कोहरे के चलते ट्रक से भिड़ी स्कूली बस।

    संवाद सूत्र, चौरेबाजार (अयोध्या)। ठंड के बीच कोहरा शुरू होते ही सड़क हादसे सामने आने लगे हैं। घने कोहरे में एक स्कूली बस बालू लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में दो महिला शिक्षक और कई विद्यार्थी घायल हो गए। घटना मंगलवार की सुबह चौरे बाजार निधियावां मार्ग की है। दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हुई।

    सुलतानपुर जिले के जमोली कूरेभार स्थित स्पेक्ट्रम एकेडमी की बस निधियावां की तरफ से बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही थी। चौरे बाजार की तरफ से बालू लदा ट्रक निधियावां की तरफ जा रहा था।

    घने कोहरे के चलते ट्रक व बस में आमने सामने टक्कर हो गई। परसीपुर निवासी बस चालक ओमप्रकाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में सवार शिक्षिक रेखा मिश्रा व निधि मिश्रा तथा छात्रा प्रिया पांडेय, आसमा, शिवांगी मौर्य, छात्र असद, अयान खान व आदर्श जायसवाल आदि घायल हो गए।

    बस चालक ओमप्रकाश शर्मा को जिला चिकित्सालय सुलतानपुर भेजा गया है। अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर जाम लग गया। क्षेत्राधिकारी बीकापुर पीयूष पाल ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया।

    जेसीबी से ट्रक व बस को मार्ग से हटा कर जाम खुलवाया गया। मोती गंज चौकी प्रभारी राजकुमार ने बताया कि ट्रक व बस को कब्जे में लिया गया है। अभी तक किसी पक्ष से कार्रवाई के लिए तहरीर नहीं मिली है।