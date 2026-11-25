जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारत और नेपाल के पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करने और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की ओर से चलाई गई साप्ताहिक सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या-15595/15596 जनकपुरधाम (नेपाल)-अयोध्या कैंट-जनकपुरधाम (नेपाल) वाया गोरखपुर सरयू-कमला साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचलन जनकपुरधाम से 28 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को तथा अयोध्या कैंट स्टेशन से 30 नवंबर से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा।

ट्रेन संख्या-15595 जनकपुरधाम (नेपाल)-अयोध्या कैंट सरयू-कमला साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को जनकपुरधाम स्टेशन से अपराह्न 13.10 बजे प्रस्थान करके जयनगर से 15.25 बजे (नेपाल समयानुसार) एवं 15.10 बजे (भारत समयानुसार), मधुबनी से 15.50 बजे, शिशो से 17.15 बजे, सीतामढ़ी से 19.05 बजे, रक्सौल से 21.40 बजे, नरकटियागंज से 23.20 बजे, दूसरे दिन गोरखपुर से 04.05 बजे, बस्ती से 05.22 बजे, मनकापुर से 06.30 बजे तथा अयोध्याधाम जंक्शन से 07.30 बजे छूटते हुए अयोध्या कैंट स्टेशन पर सुबह 08.10 बजे पहुंचेगी।