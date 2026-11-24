प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। भगवान राम व माता जानकी के धाम को जोड़ने के लिए शुरू की गई सरयू-कमला एक्सप्रेस ने भारतीय रेल के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में अयोध्या को नई पहचान दिलाई है। सोमवार को रामनगरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रवाना हुई ट्रेन मंगलवार सुबह नौ बजे जनकपुर पहुंची। इसके साथ ही सरयू-कमला एक्सप्रेस विदेश जाने वाली भारत की सातवीं ट्रेन बन गई।

भारत से नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए संचालित रेल सेवाओं की कड़ी में अब अयोध्या का नाम भी जुड़ गया है। खास बात यह है कि लखनऊ डिवीजन (रेल मंडल) से विदेश जानी वाली सरयू कमला एक्सप्रेस पहली ट्रेन है। अयोध्या धाम व कैंट दोनों स्टेशन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में आते हैं।

भारत-नेपाल के बीच रेल संपर्क पहले से है। वर्ष 2022 में शुरू हुई जयनगर-जनकपुर रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चल रही है। दूसरी ओर भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच संचालित अंतरराष्ट्रीय रेल सेवाएं फिलहाल बंद हैं। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अटारी से चलाई गई समझौता एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस वर्ष 2019 से बंद हैं। भारत-बांग्लादेश के बीच कोलकाता-ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भी करीब दो वर्षों से परिचालन में नहीं हैं।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि लखनऊ मंडल से विदेश जाने वाली कमला सरयू एक्सप्रेस पहली ट्रेन है। इससे पहले मंडल की कोई विदेश रेल सेवा नहीं थी। उत्तर रेलवे के लिए गौरवपूर्ण अवसर है।