'निषाद समाज पार्टी के बगैर यूपी में नहीं बनेगी सरकार', संजय निषाद ने किसे बताया पिछड़ों का हितैषी?

जागरण संवाददाता, अयोध्या। मत्स्य पालन मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने शनिवार को संजयगंज बाजार के पास स्थित ग्राम पंचायत मजनावां के मजरे कुड़ौली में नवनिर्मित निषादराज मंदिर में स्थापित निषादराज की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, इतिहास गवाह है, जो बिरादरी संगठित रही है, उसी समुदाय के लोग शासक बने हैं। जिस बिरादरी के लोग संगठित नहीं हुए वह कभी शासक नहीं बन सकते।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछड़ों, दलितों के सच्चे हितैषी हैं। मैंने दिल्ली में कहा था कि निषाद राज व भगवान राम का मिलन स्थल प्रयागराज के गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर धाम का विकास करा कर वहां भगवान श्रीराम व निषाद राज की 56 फुट लंबी मूर्ति लगवा दी। कहा, निषाद राज की ननिहाल अयोध्या में थी।

वह भगवान राम के साथ पढ़ते थे, उनकी पुरानी दोस्ती थी, ऐसा कुछ पुराण में लिखा भी है। मंत्री ने कहा कि मैं 2013 से अयोध्या जिले के भ्रमण में लगा हुआ हूं तथा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हूं। अपने इतने अल्प समय के कार्यकाल में निषाद बिरादरी के कल्याण से जुड़े कई कार्य कराये है।

कहा, निषाद के आधारकार्ड पर रोजगार करने के लिए तीन लाख रुपये मिलने लगे हैं। गरीब निषाद बिरादरी की बिटिया की शादी के लिए मत्स्य विभाग शादी अनुदान के रूप में एक लाख रुपये देगा। उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि आज निषाद बिरादरी इस स्थिति में है कि निषाद समाज पार्टी के बगैर यूपी में किसी की सरकार नहीं बन सकती है।