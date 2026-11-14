यूपी चुनाव से पहले एक्टिव मोड में संघ: अयोध्या में आज बनेगी सियासी रणनीति, बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाता सूची पर मंथन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अयोध्या में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें मतदाता सूची, बूथ ...और पढ़ें
HighLights
संघ की अयोध्या में विधानसभा चुनाव रणनीति बैठक।
मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन पर होगी चर्चा।
क्षेत्र प्रचारक अनिल बैठक में रहेंगे मौजूद।
जागरण संवाददाता, जागरण अयोध्या। अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि व कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल पूरी रौ में है। इस समय इसके केंद्र में रामनगरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रामलला का दर्शन करने की तिथि घोषित हुई तो हलचल तेज हो गई। संतों के विरोधी स्वर मुखर हैं।
अखिलेश के सम्मुख हुतात्मा कारसेवकों के परिवारों से माफी मांगने की शर्त रख दी है। दोनों ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं ने सियासी पारे को और भी चढ़ा दिया है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चुनाव की बिसात पर अपनी दृष्टि टिका दी है और अपने तरीके से बिसात पर मोहरे सजा रहा है।
सूत्रों के अनुसार इसी को लेकर 14 नवंबर को स्थानीय संघ मुख्यालय साकेत निलयम में अयोध्या के सभी विधानसभा क्षेत्रों तथा बाराबंकी के रामसनेहीघाट व अंबेडकरनगर के प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक प्रस्तावित है। क्षेत्र प्रचारक अनिल की मौजूदगी में इस दौरान मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, नए मतदाताओं से चर्चा, वोट बढ़ाने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।
इस सक्रियता से यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार विस चुनाव में संघ अपनी पूरी शक्ति से उतरने जा रहा है। स्वयंसेवक मतदान के दिन नहीं बल्कि नियमित वैचारिक आधार पर मतदान किसको, विषय पर विमर्श छेड़ेंगे। इस कार्य के लिए युवाओं के नाम सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। क्षेत्र प्रचारक अनिल तीन जिलों के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मंत्रणा कर अपनी बात रखेंगे।
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उधर इस एकत्रीकरण के सहारे संघ आपसी समन्वय को और मजबूत करेगा। इसी लिहाज से ही कुछ आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी बैठक में आमंत्रित है। सौ कार्यकर्ताओं के बैठक में सम्मिलित होने की संभावना है। संघ के एक पदाधिकारी ने कहाकि हम विचार आधारित सियासी दल का समर्थन करते हैँ। किसी भी दल के लिए वोट नहीं मांगते।
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