यूपी चुनाव से पहले एक्टिव मोड में संघ: अयोध्या में आज बनेगी सियासी रणनीति, बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाता सूची पर मंथन

जागरण संवाददाता, जागरण अयोध्या। अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि व कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल पूरी रौ में है। इस समय इसके केंद्र में रामनगरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रामलला का दर्शन करने की तिथि घोषित हुई तो हलचल तेज हो गई। संतों के विरोधी स्वर मुखर हैं।

अखिलेश के सम्मुख हुतात्मा कारसेवकों के परिवारों से माफी मांगने की शर्त रख दी है। दोनों ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं ने सियासी पारे को और भी चढ़ा दिया है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चुनाव की बिसात पर अपनी दृष्टि टिका दी है और अपने तरीके से बिसात पर मोहरे सजा रहा है।

सूत्रों के अनुसार इसी को लेकर 14 नवंबर को स्थानीय संघ मुख्यालय साकेत निलयम में अयोध्या के सभी विधानसभा क्षेत्रों तथा बाराबंकी के रामसनेहीघाट व अंबेडकरनगर के प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक प्रस्तावित है। क्षेत्र प्रचारक अनिल की मौजूदगी में इस दौरान मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, नए मतदाताओं से चर्चा, वोट बढ़ाने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।