अयोध्या में मऊशिवाला-गद्दोपुर मार्ग विस्तार को मंजूरी, ओवरब्रिज की उम्मीदें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रायबरेली हाईवे पर स्थित मऊशिवाला से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौराहे तक सड़क के विस्तार को शासन से मंजूरी मिल गई है। रायबरेली हाईवे से मार्ग का अंतिम छोर 14 कोसी परिक्रमा पथ का वह क्रासिंग प्वाइंट है जो वाया गद्दोपुर, मऊ शिवाला व रामपथ को जोड़ता है।

शासन की हरी झंडी के बाद गद्दोपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की उम्मीदें बढ़ी हैं। अभी इसका साढ़े पांच मीटर कैरिज-वे है। कैरिज-वे सड़क के तारकोल वाले हिस्से को कहा जाता है। इसे बढ़ा कर 10 मीटर किया जाएगा। शासन ने विस्तारीकरण के लिए 30 करोड़ 61 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं जिसके सापेक्ष 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में तीन करोड़ छह लाख रुपये अवमुक्त कर दिये हैं।

खास बात यह है कि सड़क विस्तारीकरण में भूमि का अधिग्रहण नहीं होना है। लोक निर्माण विभाग के पास भूमि उपलब्ध है। निर्माण लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय खंड इस कार्य को कराएगा। प्रांतीय खंड के अनुसार टेंडर हो चुका है। रायबरेली हाईवे से जुड़े होने से इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है।