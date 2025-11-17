राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिवेशन में 18 वर्ष तक चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित

जागरण संवादताता, अयोध्या। राष्ट्रीय लोकदल ने 18 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मथुरा के कोसीकला में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किया। अधिवेशन में जयंत चौधरी को अगले तीन वर्ष के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सभी ने उन्हें निर्विरोध चुना।

रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेशनाथ मिश्र सुड्डू ने राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटने के बाद यह जानकारी दी। बताया कि चुनाव लड़ने की उम्र 18 वर्ष की जाए। कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की निर्भरता कम करने, उर्वरक का अधिक प्रयोग और जलदोहन के नियंत्रण के लिए फसलों के विविधीकरण काे बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित हुआ।