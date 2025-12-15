अयोध्या के हिंदू धाम लाया गया राम मंदिर आंदोलन के नायक डॉ. रामविलास वेदांती का शव

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन के नायक एवं पूर्व सांसद डा .रामविलासदास वेदांती का शव उनके उत्तराधिकारी एवं शिष्य डा .राघवेशदास की निगरानी में देर रात रामनगरी स्थित हिंदू धाम लाया गया। उनका शव पहुंचने से पूर्व ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का हिंदू धाम में तांता लगा रहा।

राघवेश दास के अनुसार डॉ वेदांती को साधु परंपरा के अनुरूप मंगलवार को तीसरे पहर पावन सलिला सरयू में जल समाधि दी जाएगी । इससे पूर्व शोभायात्रा के रूप में डा.वेदांती की अंतिम यात्रा निकलेगी। उन्हें अंतिम प्रणाम करने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे।