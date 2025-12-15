Language
    अयोध्या के हिंदू धाम लाया गया राम मंदिर आंदोलन के नायक डॉ. रामविलास वेदांती का शव

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    मंदिर आंदोलन के नायक एवं पूर्व सांसद डॉ. रामविलासदास वेदांती का पार्थिव शरीर उनके उत्तराधिकारी व शिष्य डॉ. राघवेशदास की निगरानी में देर रात राम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन के नायक एवं पूर्व सांसद डा .रामविलासदास वेदांती का शव उनके उत्तराधिकारी एवं शिष्य डा .राघवेशदास की निगरानी में देर रात रामनगरी स्थित हिंदू धाम लाया गया। उनका शव पहुंचने से पूर्व ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का हिंदू धाम में तांता लगा रहा।

    राघवेश दास के अनुसार डॉ वेदांती को साधु परंपरा के अनुरूप मंगलवार को तीसरे पहर पावन  सलिला सरयू में जल समाधि दी जाएगी । इससे पूर्व शोभायात्रा के रूप में डा.वेदांती की अंतिम यात्रा निकलेगी। उन्हें अंतिम प्रणाम करने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे।

    राम कथा पर आधारित प्रवचन के सिलसिले मे रामविलास दास वेदांती गत दिनों मध्य प्रदेश के रीवा शहर गए थे और वही तबीयत बिगड़ने पर एक अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा था । यद्यपि 72 वर्षीय डा .वेदांती को बचाया नहीं जा सका।