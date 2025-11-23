रामनगरी में रैली के साथ बिखरा ध्वजारोहण का उल्लास, धर्मगुरुओं और संतों ने लिया हिस्सा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रविवार को रैली के साथ ध्वजारोहण समारोह का उल्लास नगरी में बिखर गया। रैली में संतों ने भागीदारी कर अयोध्या नगर को स्वच्छ बनाने का संदेश बिखेरा। रामकथा पार्क में सुबह नौ बजे धर्मगुरुओं, संस्कृत के आचार्यों समेत बड़ी तादाद में संभ्रांतजन एकत्र हुए।

महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी की अगुवाई में रैली लता चौक होते हुए श्रीरामजन्मभूमि परिसर की ओर बढ़ी। रास्ते में जगह-जगह रैली का स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ी व श्रीरामजन्मभूमि मंदिर पर कर क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने पहुंचकर समाप्त हुई।

रैली में महंत अवधेश कुमार दास, स्वामी करपात्री, महंत गोविंद शरण दास, महंत प्रेमशंकर दास, महंत राममिलन दास, महंत. सीताराम दास, महंत रामप्रवेश दास, महंत रामशरण दास रामायणी, मिथिलाबिहारी दास, महंत रामलोचन दास और महंत रामदास शामिल हुए।

इसके साथ, पार्षद अनुज दास, अभय श्रीवास्तव, रामभद्र दास, डॉ. रामभद्र दास, नगर निगम के अपर आयुक्त भरत भार्गव, जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक डा. पवन कुमार त्रिपाठी, श्रीनिवास शास्त्री, अभय यादव, सुनील अवस्थी आदि सम्मिलित हुए।