 Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर में पहली बार हुआ राम विवाह, चल विग्रहों को बनाया गया दूल्हा-दुल्हन

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद ही परिसर में स्थित सभाकक्ष में सीताराम के विवाह की तैयारी शुरू हो गई। सायंकाल विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। यहां दो पक्षों में एक बराती तो दूसरा घराती बना। मंदिर व्यवस्था से जुड़े गोपाल राव के नेतृत्व में रामलला की बरात लेकर लोग सभाकक्ष स्थित मंडप में पहुंचे, जहां वैदिक रीति के अनुसार विवाह की रस्म पूरी की गई।

रामलला के सिर पर मौर रखा गया और माता सीता के विग्रह को सजा कर दुल्हन बनाया गया। सात फेरों सहित अन्य वैवाहिक रस्में पूरी की गईं। गोपाल राव ने बताया कि विधिपूर्वक मंदिर के अस्थायी विवाह मंडप में माता सीता व भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ।

मधुकरिया संत मिथिला बिहारी दास व अन्य भजन गायकों ने विवाह गीतों की प्रस्तुति दी। जन्मभूमि परिसर वैवाहिक उत्सव में निमग्न रहा। विवाह के समय मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। उधर जनकपुरी से सीता माता का तिलक चढ़ाने वाले मेयर मनोज साह के संयोजन में बिड़ला धर्मशाला में विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।