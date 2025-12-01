राममंदिर ट्रस्ट के नाम बैनामा कराने वालों ने भू-स्वामी के हड़पे 35 लाख रुपये, पांच के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा 

संवाद सूत्र, अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम भूमि बैनामा कराने वालों ने भू-स्वामी के 35 लाख रुपये हड़प लिए। धनराशि न मिलने पर भू-स्वामी ने कोतवाली नगर में पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोपितों में निरंकारपुर तकपुरा निवासी दिलीप कुमार वर्मा व उसका पिता रामचंदर वर्मा, जियनपुर निवासी अशोक कुमार वर्मा, अजय कुमार व बाग बिजैसी निवासी संतोष हैं। आरोपित प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रीडगंज निवासी रोहित ने बताया कि उनकी एक भूमि रानोपाली में है। आरोपितों ने अच्छे दाम पर भूमि बिकवाने का झांसा देकर भूमि का अपने पक्ष में बैनामा करा लिया। इसके बाद उक्त भूमि को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चार करोड़ 82 लाख 24 हजार रुपये में बैनामा कर दिया। इस सौदे में आरोपितों ने रोहित के खाते में 65 लाख रुपये भेजवा कर शेष धनराशि अपने खाते में ले ली।

इसके पीछे इनकम टैक्स की तकनीकी अड़चनों को कारण बताया गया। यह धनराशि बाद में खाते में भेजने का झांसा आरोपितों ने रोहित को दिया। रोहित ने उन पर विश्वास कर लिया। आरोप है कि काफी दिन बीत जाने के बाद रोहित ने आरोपितों ने अपने हिस्से की धनराशि मांगी, तो रुपये देने में आनाकानी की जाने लगी।

गत 11 नवंबर को रोहित धनराशि की मांग लेकर अशोक कुमार के घर गया, जहां दिलीप भी उपस्थित था। रुपये मांगने पर दोनों ने रोहित से अभद्रता की और रुपये देने से मना कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।