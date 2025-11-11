राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से की अपील, भक्तों से चार बजे के बाद राम बरात निकालने का अनुरोध

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में विवाह पंचमी के दिन 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण के निर्बाध आयोजन के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनगरी के विभिन्न मंदिरों से निकलने वाली राम बरात चार बजे के बाद ही निकालने का अनुरोध किया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने कहाकि आमंत्रित अतिथियों को ठहराने के निमित्त ट्रस्ट ने 1600 कमरों की व्यवस्था की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्र पुरम में भी आवासीय व्यवस्था है। व्यवस्था संभालने में लगाए गए कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले 24 नवंबर को ही बुलाया गया है। सर्दी के मौसम के दृष्टिगत अतिथियों के ओढ़ने-बिछाने का प्रबंध ट्रस्ट कर रहा है।

महामंत्री चंपतराय ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी कर आयोजन की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कहाकि राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में संपूर्ण भारत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, किंतु ध्वजा के आरोहण में पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही वरीयता दी गई है।

तब से अब तक मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकल्पों का निर्माण हो चुका है, इसलिए परिसर में बैठने का स्थान कम हो गया है। इसी कारण आमंत्रित अतिथियों की संख्या सीमित रखी गई है और आयोजन स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा से लगभग डेढ़ हजार कुर्सियां कम रखी जाएंगी। ध्वजारोहण के दिन प्रातः आठ बजे से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा।