    राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर सघन हुआ रामजन्मभूमि का सुरक्षा घेरा, स्क्रीनिंग के बाद मिलेगा प्रवेश

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच हो रही है। सभी प्रवेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है और वाहनों की भी जांच की जा रही है। परिसर में ध्वजारोहण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसके लिए विशेष मंच बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

    राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में स्क्रीनिंग के बाद मिलेगा प्रवेश।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ध्वजारोहण के अनुष्ठानों की शुरुआत होने के साथ ही रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बेहद सघन कर दी गई है। अब परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दो से तीन स्थानों पर स्क्रीनिंग कराई जाने लगी है, तो पहचान पत्र, दर्शन पास और प्रवेश पास और सुरक्षा कर्मियों की भी गहनता से जांच हो रही है।

    सभी प्रवेश द्वारों से बिना स्क्रीनिंग के किसी को भी प्रवेश न दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही वाहनों की भी मेटल डिटेक्टर से कड़ाई से जांच हो रही है।

    राम मंदिर में दर्शन के साथ-साथ परिसर में ध्वजारोहण की तैयारियां भी तीव्र गति से पूरी की जा रही हैं। परिसर की यज्ञशाला में ध्वजारोहण के अनुष्ठान सम्पन्न कराए जा रहे हैं तो राम मंदिर के सिंह द्वार के समीप प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए मंच की साज-सज्जा कराई जा रही है और अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियों को व्यवस्थित किया जा रहा है।

    मंदिर के पीछे ध्वजारोहण के लिए अलग मंच को भी आकार प्रदान किया जा रहा है। पांच दिवसीय अनुष्ठानों के शुरू होने के साथ ही परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है। वाच टावरों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हर पल चौकन्ने रहकर नजर बनाए रखने को कहा गया है तो बम डिस्पोजल और डाग स्क्वाड को सघनता से पूरे परिसर और प्रवेश द्वारों की नियमित जांच करते रहने का निर्देश जारी किया गया है।

    एटीएस और सीआरपीएफ कमांडो भी भ्रमण करते हुए परिसर की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ी एसपीजी की टीम भी पहुंच गई है। आयोजन स्थल की सुरक्षा तो उसके ही हाथों में होगी।

    इसके अलावा अतिथियों और मंदिर प्रांगण के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए विभिन्न जिलों से आए लगभग 300 सुरक्षा कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

    यह कर्मी एक तरह की ड्रेस में होंगे और किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। इन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान लगभग सात से आठ घंटे तक बिना मोबाइल के पूरी तरह सजग और सतर्क रहकर कर्तव्य निभाने को कहा गया है।

    एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि ध्वजारोहण की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी सघन कर दी गई है। सभी चेक पोस्ट पर तैनात सभी कर्मियों को गहन जांच के बाद ही प्रवेश देने को कहा गया है। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही और उनके पहचान पत्र की जांच हो रही है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है।

    यात्री सेवा केंद्रों की भी बढ़ी निगरानी

    परिसर के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दोनों यात्री सेवा केंद्रों और यात्री सुविधा केंद्र की भी निगरानी बढ़ा दी है। इनमें मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा कर्मियों की भी संख्या बढ़ा दी गई है।

    इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं के दर्शन से पहले और बाद में भी विश्राम करने के कारण अक्सर भीड़ रहती है। बिड़ला धर्मशाला के सामने रामपथ पर स्थित सेवा केंद्र के प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी भी लगाया गया है।