    दीपोत्सव पर राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, ड्रोन के साथ नाइट विजन दूरबीन से की जाएगी निगरानी

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:45 AM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव पर राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन के साथ नाइट विजन दूरबीन से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती स्नाइपर की तरह होगी। मंदिर परिसर और राम की पैड़ी पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आतंकवाद निरोधक दल और बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या। दीपोत्सव पर इस बार राम मंदिर की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। पहले से चली आ रही सुरक्षा व्यवस्था को यथावत रखते हुए निगरानी की रणनीति को व्यापक विस्तार दिया गया है। ड्रोन के साथ-साथ मंदिर की निगरानी में अबकी बार उच्च क्षमता वाली द्विनेत्री दूरबीनों के साथ सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं।

    इनमें नाइट विजन दूरबीन भी शामिल है, जिनसे दिन ढलने के बाद भी परिसर की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती स्नाइपर की भांति गोपनीय रखी गई है। इसके लिए दस स्थान चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों पर दूरबीन के साथ तैनात सुरक्षाकर्मी दूर से ही परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे।

    भव्य राम मंदिर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी होंगे। ऐसे में सुरक्षा की चुनौतियां आम दिनों से अधिक होंगी। इसलिए परिसर के अंदर ऊंचाई से निगरानी पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए इस बार वाच टावरों के अतिरिक्त मंदिर परिसर के आसपास ऊंचाई वाले भवनों से भी निगरानी की जाएगी।

    दीपोत्सव को लेकर संपूर्ण रामनगरी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। राम मंदिर और राम की पैड़ी इस पर्व का मुख्य आकर्षण होंगे। इसलिए इन प्रमुख स्थानों की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध हो रहे हैं। राम मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।

    सर्वाधिक महत्वपूर्ण राममंदिर की सुरक्षा है। मंदिर की सुरक्षा के लिए आतंकवाद निरोधक दल, पीएसी एवं सीआरपीएफ के करीब डेढ़ सौ कमांडो तैनात किए गए हैं। बम निरोधक दल की भी अतिरिक्त टुकड़ी अभी से सक्रिय कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राम मंदिर परिसर एवं उससे सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जो किसी भी वेश में रह सकते हैं। परिसर में दीप प्रज्वलित करने के लिए चयनित किए गए विद्यार्थियों एवं स्वयं सेवकों को भी चेकिंग से गुजरना होगा।

    इनका सत्यापन सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कर लिया गया है। एडीजी जोन सुजीत पांडेय, एडीजी ट्रैफिक सतीश गणेश एवं आइजी रेंज प्रवीण कुमार तथा एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव से संबंधित पुलिस एवं यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे से दीपोत्सव पर मंदिर सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने वर्चुअल मीटिंग कर राजपत्रित अधिकारियों को भी उनके दायित्व से अवगत कराया।