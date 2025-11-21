राम मंदिर ध्वजारोहण में PM के काफिले के सारथी होंगे डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार, इस गेट से होगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्लीट के सारथी लगभग तय हो गये हैं। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फ्लीट के सारथी का भी नाम तय कर लिया गया। इसके अलावा एक वीवीआईपी कंटीजेंसी फ्लीट भी होगी।

प्रधानमंत्री के फ्लीट की कमान के लिए डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा का चयन हुआ है। हालांकि अंतिम मोहर एसपीजी से लगने को बताया जा रहा है।

वहीं, राज्यपाल की फ्लीट की कमान डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंह व मुख्यमंत्री की फ्लीट की कमान डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार के पास होगी। वीवीआईपी की फ्लीट का खाका प्रशासनिक अमला खींच चुका है।

जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के अनुमोदन के बाद संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी दी गई है। वीवीआईपी कंटीजेंसी फ्लीट के अधिकारी के नाम का चयन होना है जो संभवत: दूसरे जिले से डिप्टी कलेक्टर संवर्ग का होगा।

ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रवेश के गेट भी तय कर दिये गये है। रामजन्मभूिम मंदिर गेट-11 (आदि शंकराचार्य द्वार) से प्रधानमंत्री जाएंगे। रामजन्मभूमि के गेट नंबर-तीन से सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट अतिथि व रामजन्मभूमि मंदिर गेट-नंबर डी-एक से कार्यमक्रम के अन्य अतिथि प्रवेश करेंगे।