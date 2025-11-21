Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर ध्वजारोहण में PM के काफिले के सारथी होंगे डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार, इस गेट से होगा प्रवेश

    By Anand Mohan Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी है। डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का सारथी बनने का गौरव मिला है। वे काफिले को मंदिर परिसर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री जिस द्वार से प्रवेश करेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी संभालेंगे। संतोष कुमार इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्लीट के सारथी लगभग तय हो गये हैं। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फ्लीट के सारथी का भी नाम तय कर लिया गया। इसके अलावा एक वीवीआईपी कंटीजेंसी फ्लीट भी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री के फ्लीट की कमान के लिए डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा का चयन हुआ है। हालांकि अंतिम मोहर एसपीजी से लगने को बताया जा रहा है।

    वहीं, राज्यपाल की फ्लीट की कमान डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंह व मुख्यमंत्री की फ्लीट की कमान डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार के पास होगी। वीवीआईपी की फ्लीट का खाका प्रशासनिक अमला खींच चुका है।

    जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के अनुमोदन के बाद संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी दी गई है। वीवीआईपी कंटीजेंसी फ्लीट के अधिकारी के नाम का चयन होना है जो संभवत: दूसरे जिले से डिप्टी कलेक्टर संवर्ग का होगा।

    ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रवेश के गेट भी तय कर दिये गये है। रामजन्मभूिम मंदिर गेट-11 (आदि शंकराचार्य द्वार) से प्रधानमंत्री जाएंगे। रामजन्मभूमि के गेट नंबर-तीन से सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट अतिथि व रामजन्मभूमि मंदिर गेट-नंबर डी-एक से कार्यमक्रम के अन्य अतिथि प्रवेश करेंगे।

    प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कुलपति कार्यालय कक्ष,साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय कक्ष, थाना रासमजन्मभूमि परिसर स्थित प्रभारी निरीक्षक कक्ष व सिंचाई डाक बंगला-नयाघाट कार्यक्रम के दौरान वीवीआइपी मूवमेंट के लिए सेफ हाउस बनाया गया है।

    प्रशासनिक यह सारी कसरत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर है जिनको 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में आना है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है। तैयारियों की प्रति दिन जिलाधिकारी मानीटरिंग कर रहे हैं।