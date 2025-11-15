Language
    राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले ही हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे अस्पताल, इन जिलों के डॉक्टर रहेंगे तैनात

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखने का निर्णय लिया है। फैजाबाद के मंडलीय अस्पताल सहित कई अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ जैसे जिलों के डॉक्टरों को भी अयोध्या में तैनात किया जाएगा। 

    22 नवंबर से ही हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे अस्पताल।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। ध्वजारोहण की तिथि नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और रामनगरी में 22 से 26 नवंबर तक विशाल जनसमूह पहुंचने की संभावना है। उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले के सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है।

    वहीं, दो निजी अस्पतालों में हृदय रोगियों के लिए रीड़गंज स्थित हृदय हर्षण संस्थान तथा आईसीयू आदि को लेकर नाका स्थित चिरंजीव हास्पिटल से समझौता किया गया है, जबकि राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज दर्शननगर में 20 बेड आरक्षित किया गया है, जिसमें से छह वेंटीलेटर युक्त होगा।

    इसी तरह जिला अस्पताल में 20 और श्रीराम अस्पताल में दस बेड आरक्षित किया जा रहा। इसको लेकर सीएमओ डा. सुशील कुमार बानियान ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज पहुंच कर प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा के साथ व्यवस्था का जायजा लिया और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की।

    24 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण में आने वाले वीवीआइपी व आम श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हैं।

    इसको लेकर सीएमओ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. राममणि शुक्ल, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल, डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव डॉ. दीपक पांडेय के साथ बैठक कर आयोजन के सफलता की रूप रेखा तैयार कर दी। इसमें स्वास्थ्य बूथ, चिकित्सक, दवाएं, एंबुलेंस, तथा बाहर से आने वाले चिकित्सकों के रहने और भोजन आदि की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

    यहां बनेगा अस्थाई उपचार केंद्र

    श्रीराम जन्म भूमि मंदिर परिसर में चार स्थनों, हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, अशर्फी भवन, लतामंगेश्कर चौक (वीणा चौराहा), हनुमानगुफा, एयरपोर्ट, बाग बिजैसी (तीर्थ पुरम टेंट सिटी), साकेत डिग्री कालेज, कनक भवन मंदिर परिसर, रामसेवक पुरम तथा वैदेही भवन शामिल है।

    यहां उपलब्ध रहेगी एंबुलेंस

    कंट्रोल रूम, श्रीराम जन्म भूमि परिसर (ग्रीन हाउस चरण पादुका), श्रीराम जन्म भूमि परिसर (एसपी सुरक्षा कार्यालय के सामने पुरानी कैंटीन के पास), हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन मंदिर परिसर, अशर्फी भवन, लतामंगेश्वर चौक नयाघाट, हनुमानगुफा, एयरपोर्ट, बाग बिजैसी, साकेत डिग्री कालेज, कंचन भवन, रामसेवक पुरम, नागेश्वरनाथ मंदिर के पास तैनात रहेगी।

    इन जिलों से आएंगे चिकित्सक, कर्मचारी और एंबुलेंस

    सीएमओ ने मंडल के अस्पतालों में बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर और अंबेडकरनगर से 32-32 चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मांग की है। इसके साथ ही आठ लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इतना ही 108 एंबुलेंस की मांगी है। वहीं मंडल देवी पाटन और मंडल बस्ती से चार-चार एलएसएस एंबुलेंस की मांग सीएमओ ने की है।