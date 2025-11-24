राम मंदिर परिसर के उप मंदिरों के ध्वजों का भी हुआ पूजन, 100 से ज्यादा औषधियों से कराया गया स्नान

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। ध्वजोराहण समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान के तहत सोमवार को चौथे दिन राम मंदिर के मुख्य शिखर के साथ ही अन्य सभी उप मंदिरों के शिखर पर फहराए जानी वाली ध्वजाओं का पूजन संपन्न हुआ। ध्वजाओं का स्नपन हुआ। इसमें सौ से अधिक औषधियों से ध्वज को सांकेतिक स्नान कराया गया। बाद में मुख्य यजमानों ने ध्वजमंत्र से यज्ञकुंड में आहुतियां डालीं। ध्वजा पूजन का उद्देश्य ध्वजा में दिव्यता का आह्वान करना है। इससे ध्वजा का प्रत्येक हिस्सा शुभ, पवित्र तथा देवोपयोगी बन जाता है। यज्ञ के ब्रह्मा व आचार्य पंकज शर्मा ने बताया कि ध्वजा पूजन में सिर्फ स्नपन और हवन हुआ।

मंगलवार को मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, शेष उप मंदिरों पर कुछ दिन बाद ध्वज फहराये जाएंगे। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल कुमार मिश्र ने सभी उप मंदिरों के लिए निर्मित ध्वजों के पूजन की पुष्टि की।

यज्ञ के संयोजक आचार्य इंद्रदेव ने बताया कि नित्य की तरह ही सोमवार को अनुष्ठान का क्रम प्रातः आठ बजे से प्रारंभ हुआ। पहले यजमानों ने गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडष मातृका पूजन किया। तत्पश्चात योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन और प्रधान मंडल के रूप में प्रतिष्ठित हुई रामभद्र वेदी की पूजा हुई।