राम मंदिर ध्वजारोहण: अयोध्या में होगा आध्यात्मिक-सांस्कृतिक वैभव का संगम, 367 कलाकार लेंगे हिस्सा

उत्तर प्रदेश के विविध सांस्कृतिक रंग एक भव्य शोभायात्रा के रूप में नजर आएंगे। मयूर, राई, फरुवाही, बधावा, अवधी, करमा, ढेढिया, धोबिया, कहरवा, वनटांगिया और बारह सिंहा जैसे लोकनृत्य इस आयोजन के विशेष आकर्षण होंगे तो कथक की मनोहारी प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी। इन सभी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की लोक-संस्कृति का व्यापक वैभव प्रदर्शित होगा।

इसके साथ भजन, लोक नृत्य एवं कथक से भी मंच सजेगा। राम की पैड़ी पर भजन, सुगम व लोक गायन के साथ कथक नृत्य नाटिका प्रदर्शित की जाएगी।

साकेत महाविद्यालय के पास दो मंचों के साथ, हरजेश पेट्रोल पंप के दाईं ओर, बृहस्पति कुंड के पास, सहारा इंटर प्राइजेज के निकट, लकी आर्ट व गेट नंबर 11 और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

लाइव झलक दिखाएंगी 50 से अधिक एलईडी स्क्रीन : भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम शहर में 50 से अधिक एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना विभाग ने एलईडी स्क्रीन और एलईडी वैन की व्यवस्था की है। जिला सूचना अधिकारी संतोष द्विवेदी ने बताया कि पोस्ट आफिस, तुलसी स्मारक भवन, कारसेवकपुरम, टेढ़ी बाजार, रेलवे स्टेशन, सूर्यकुंड, गुप्तारघाट, राम कथा पार्क, मीडिया सेंटर में स्क्रीन लगाई गई है। बस स्टैंड, सहादतगंज, देवकाली बाईपास, उदया सहित कई अन्य स्थानों पर भी एलईडी वैन तैनात की जाएंगी।

अयोध्या बेहद सुंदर, यह मोदी के प्रयासों का परिणाम : समारोह को लेकर संत समुदाय में भी उत्साह है। संतों ने ध्वजारोहण समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति को करोड़ों राम भक्तों के लिए गौरव का क्षण बताया है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि यह आयोजन गहन सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी युगपुरुष हैं। उन्होंने न केवल अयोध्या के स्वरूप को संवारा है, बल्कि उसे त्रेता युग जैसी दिव्य आभा प्रदान की है। आज यहां आने वाला हर व्यक्ति इस परिवर्तन को महसूस कर सकता है। वेदों और पुराणों में जिस अयोध्या धाम का वर्णन है, वह आज पुनर्जीवित होता दिख रहा है। बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी की इस यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज अयोध्या बेहद सुंदर है और यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का परिणाम है। यहां सभी धर्मों के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण करना सौभाग्य की बात है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करे। हिंदू-मुस्लिम के बीच शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए।













