Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, रामनगरी में आने वाले वाहनों की हो रही जांच

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। रामनगरी में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वाहनों की जांच के लिए विशेष चेकपोस्ट बनाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। राम मंदिर के ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 25 नवंबर को हिस्सा लेंगे। प्रशासनिक व पुलिस की तैयारी तेज हो गई। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। सुरक्षा के अन्य उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मवई प्रतनिधि के अनुसार पुलिस ने रानीमऊ चौराहे पर बैरियर लगाकर दिन रात वाहनों की जांच तेज कर दी है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि लखनऊ से अयोध्या आने व रामनगरी से राजधानी की ओर जाने आने वाले सभी दो व चार पहिया वाहनों की तलाशी ली जा रही है।

    उन्होंने बताया कि अब तक छह वाहनों का चालान किया गया है। ध्वजारोहण की तिथि निकट आने के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी वाहनों व संदिग्ध लोगों की जांच कर रहे हैं।

    बाबा बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी व रायबरेली को जोड़ने वाले भेलसर-इन्हौना मार्ग स्थित रेछ घाट के निकट दिन रात वाहनों जांच की जा रही है।

    सीओ सदर के नेतृत्व में वाहनों की जांच

    सोहावल में रविवार को रौनाही पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सदर योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में बाजार तथा सोहावल चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट व तीन सवारी वाहनों के अलावा आधा दर्जन चार पहिया वाहनों का चालान किया गया। कारों के शीशे पर लगी काली फिल्म को निकालकर आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी गई।

    सीओ सदर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पहली बार वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है। दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष संदीप सिंह व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।