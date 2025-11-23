राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, रामनगरी में आने वाले वाहनों की हो रही जांच

संवाद सूत्र, अयोध्या। राम मंदिर के ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 25 नवंबर को हिस्सा लेंगे। प्रशासनिक व पुलिस की तैयारी तेज हो गई। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। सुरक्षा के अन्य उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में है।

मवई प्रतनिधि के अनुसार पुलिस ने रानीमऊ चौराहे पर बैरियर लगाकर दिन रात वाहनों की जांच तेज कर दी है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि लखनऊ से अयोध्या आने व रामनगरी से राजधानी की ओर जाने आने वाले सभी दो व चार पहिया वाहनों की तलाशी ली जा रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक छह वाहनों का चालान किया गया है। ध्वजारोहण की तिथि निकट आने के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी वाहनों व संदिग्ध लोगों की जांच कर रहे हैं। बाबा बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी व रायबरेली को जोड़ने वाले भेलसर-इन्हौना मार्ग स्थित रेछ घाट के निकट दिन रात वाहनों जांच की जा रही है। सीओ सदर के नेतृत्व में वाहनों की जांच सोहावल में रविवार को रौनाही पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सदर योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में बाजार तथा सोहावल चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट व तीन सवारी वाहनों के अलावा आधा दर्जन चार पहिया वाहनों का चालान किया गया। कारों के शीशे पर लगी काली फिल्म को निकालकर आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी गई।