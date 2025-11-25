ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। Ram Mandir Flag Hoisting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंद‍िर पर ध्वजा फहराने का वीड‍ियो शेयर करते हुए एक्‍स पर ल‍िखा, ''अयोध्या के पावन धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत भावविभोर करने वाला अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान हमारे सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय का उद्घोष है। राम मंदिर का गौरवशाली ध्वज, विकसित भारत के नवजागरण की संस्थापना है। ये ध्वज नीति और न्याय का प्रतीक हो, ये ध्वज सुशासन से समृद्धि का पथ प्रदर्शक हो और ये ध्वज विकसित भारत की ऊर्जा बनकर इसी रूप में सदा आरोहित रहे.....भगवान श्री राम से यही कामना है। जय जय सियाराम।''

अयोध्या के पावन धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत भावविभोर करने वाला अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान हमारे सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय का उद्घोष है। राम मंदिर का गौरवशाली ध्वज, विकसित भारत के… pic.twitter.com/1uwYN2NXHW

— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधि‍त करते हुए कहा, ''आज अयोध्या नगरी सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है और हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है।''

बता दें, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में बटन दबाकर 18 फीट की लंबाई और 9 फीट की चौड़ाई वाली ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर आए...दीर्घा से गूंजे जयघोष का उत्तर उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय से दिया। 32 मिनट के संबोधन में उन्होंने सामाजिक समरसता, सहभागिता का भान कराते हुए कहा कि आज सदियों लंबे एक ऐसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, जिसकी पवित्र अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही। यह धर्मध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है।