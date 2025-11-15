अयोध्या में PM मोदी के कार्यक्रम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, 33 अधिकारियों की लगी ड्यूटी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित कर जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने 33 अधिकारियों की तीन पाली में आठ-आठ घंटे की ड्यूटी की लगा दी है। शनिवार से कंट्रोल रूम ने कार्य करना आरंभ भी कर दिया।

अतिथियों की सुविधा, गणमान्य लोगों से कार्यक्रम के बारे में वार्ता, सूचना संग्रहण, अन्य आवश्यक समन्वय व संवाद आदि की जिम्मेदारी कंट्रोल रूम के अधिकारियों की होगी। प्रत्येक पाली में 11-11 अधिकारी लगे हैं। पहली पाली के प्रभारी जिला विकास अधिकारी महेंद्रदेव पांडेय, दूसरी पाली में जिला पंचायतराज अधिकारी अविनाश कुमार श्रीवास्तव व तीसरी पाली में उपायुक्त श्रम व रोजगार उपेंद्र पाठक कंट्रोल रूम के प्रभारी बनाये गये हैं। 26 नवंबर तक के लिए ड्यूटी लगी है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को नौ दिन बाकी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों के संग बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा से लेकर उसे सकशुल संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।