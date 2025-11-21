Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर ध्वजारोहण के दौरान पांच जोन में होगा अतिथियों का आवास, परिसर में हो रही सजावट

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। अतिथियों के आवास के लिए पांच जोन बनाए गए हैं, जहां उनके रहने और भोजन का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पांच जोन में अतिथियों के आवास और छह भोजनालय।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ध्वजारोहण की तैयारी के बीच अतिथियों के आवास व भोजन के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए रामनगरी को पांच जोन में बांटा गया। एक-एक जोन में आवासीय व्यवस्था के साथ ही भोजनालय का प्रबंध है। अकेले तीर्थ क्षेत्र पुरम बाग बिजेसी में तीन हजार अतिथि निवास करेंगे। इनके लिए दो भोजनालय संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था पूरी कर ली गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अतिरिक्त अन्य चार जोन रामसेवकपुर, कारसेवकपुर, रामकोट व कनक महल हैं। यहां ठहरने वाले अतिथियों के लिए इन्हीं जोन में भोजनालय संचालित है। इसकी व्यवस्था देख रहे विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि आवासीय तैयारी पूरी है।

    तीर्थ क्षेत्र पुरम में तैयार टेंट सिटी में सभागार व अस्थाई काटेज हैं। इनके नाम वैदेही नगर, रघुनंदन नगर, लखन सौमित्र नगर व भरत-शत्रुघ्न नगर रखे गए हैं। प्रत्येक कमरे में छह अतिथि रात्रि विश्राम कर सकेंगे। ट्रस्ट ने लगभग आठ हजार अतिथियों के निवास की व्यवस्था की है।

    ये अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की दृष्टि से चार प्रांतों अवध, काशी, गोरक्ष व कानपुर प्रांत के हैं। व्यवस्था में अवध प्रांत के डेढ़ सौ कार्यकर्ता प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप सिंह की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। किसी भी अतिथि के लिए अलग कमरा नहीं होगा। सबके लिए अलग-अलग चारपाई व बिस्तर बिछा दिए जाएंगे, कहीं कहीं ये भगवा तो कही अन्य रंग के हैं।

    आमंत्रण पत्र पर अंकित कोड नंबर के आधार पर आवास का आवंटन किया गया है। तीर्थ क्षेत्र पुरम में कार्यालय का नाम साकेत दिया गया है। प्रत्येक प्रांतों के कार्यकर्ताओं को एक ही जोन में ठहराया गया है।

    तीर्थ क्षेत्र पुरम के वैदेही नगर में सिर्फ महिला अतिथि ठहरेंगी। अतिथियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए वाहन पास भी दिया गया है, जो समीप के पार्किंंग में खड़े होंगे। 24 सुबह से ही अतिथि आने लगेंगे।

    सज्जित हो रहा राम मंदिर

    अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी की अगवानी की तैयारी की जा रही है। इस बीच राम मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। मंदिर के प्रत्येक हिस्से में लाइटिंग हो रही है। सभी द्वार फूलों से सजाये जा रहे हैं। गेट नंबर तीन के वृक्षों को भी आकर्षक लाइट से सजाया गया है।

    मंदिर के व्यवस्था प्रमुख गोपाल राव ने बताया कि संपूर्ण मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर की पूर्णता का पड़ाव है। पूरे उत्सव के बीच ध्वजारोहण होगा।

    उधर रामपथ के दाेनों पटरी पर लगी ग्रिल पर भी ऊंचाई में बैरीकेडिंग की जा रही है। साथ ही डिवाइडर को नगर निगम के कर्मी धुल कर इसे पेंट भी किया जा रहा है। दिनरात कर्मचारी तैयारी में जुटे हैं।