Ram Mandir Flag Hoisting: अतिथियों के स्वागत में तैयार हो रही रामनगरी, एयरपोर्ट पर उतरेंगे 40 निजी चार्टर्ड प्लेन

प्रमोद दुबे, अयोध्या। ध्वजारोहण समारोह की तिथि नजदीक आ रही है। मंगलवार को मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेगें। इसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने-कोने से वीवीआईपी के आने का सिलसिला रविवार से आरंभ हो जाएगा।

लोगों के स्वागत को लेकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रामजन्मभूमि पहुंचने वाले हर एक इंट्री प्वाइंट ही नही रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने वाले द्वार और दीवार को सजा धजा कर अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। दिन-रात कलाकृतियों की पेंटिंग हो रही है।

ध्वजारोहण समारोह में शामिल हाेने के लिए करीब 40 वीवीआईपी के निजी चार्टर्ड प्लेन से आने की संभावना है।राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्रशासन की ओर से वाहनों से कार्यक्रम स्थल और उनके लिए चयनित होटलों में ले जाया जाएगा।

ऐसे में इन मार्गों के गेट, चौराहों, रामजन्मभूमि की दीवारों प्रधानमंत्री के प्रवेश करने वाले गेट नंबर 11, चूड़ामणि चौराहा, निषादराज चौराहा के अलावा, नाका ओवरब्रिज, देवकाली बाइपास की दीवारों ही नही सभी महत्वपूर्ण मार्गों के गेट को सजाया जा रहा है।