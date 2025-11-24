Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर ध्वजारोहण: PM की सुरक्षा को लेकर अभेद्य किले में बदली रामनगरी, DGP ने संभाला मोर्चा

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के अवसर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए पूरे शहर को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। डीजीपी ने स्वयं मोर्चा संभालकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है। शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और राम भक्तों में भारी उत्साह है।

    prefferd source google
    Hero Image

    PM की सुरक्षा को लेकर अभेद्य किले में बदली रामनगरी।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। ध्वजारोहण को लेकर अयोध्या को अभेद्य दुर्ग में बदल दिया गया है। रामनगरी की निगरानी जिले की सीमा ही नहीं, बल्कि सीमावर्ती जिलों से भी सुनिश्चित कराई जा रही है। सुरक्षा के इतने व्यापक प्रबंध किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगरानी की इस व्यापकता के केंद्र में समारोह के साथ ही इसमें शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अतिथियों की विशिष्ट सुरक्षा भी है। एयरपोर्ट और साकेत महाविद्यालय से लेकर राममंदिर तक सुरक्षा के कई स्तर पर प्रबंध किए गए हैं।

    रूफटाप ड्यूटियों के अतिरिक्त पीएम और अतिथियों के आवागमन मार्ग पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। अंतिम पूर्भाभ्यास के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। कमांडो दल यहां पहले ही पहुंच चुका है।

    66292463

    सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी के लिए सात हजार से अधिक सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभाल चुके हैं। आइजी रेंज प्रवीण कुमार एवं एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनीटरिंग स्वयं डीजीपी कर रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह मंगलवार को है।

    प्रधानमंत्री सुबह साढ़े नौ बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जहां से हेलीकाप्टर में सवार होकर वह साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे, यहां से राममंदिर तक की यात्रा वह सड़क मार्ग से करेंगे। इसे दृष्टिगत रखते हुए गगन में यहां निगरानी के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, वहीं सड़क पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा है।

    प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक सड़क मार्ग से जाएंगे, ऐसे में मार्ग के दोनों ओर बैरीकेडिंग कर उसे सुरक्षित किया गया है। यातायात की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। रामनगरी की ओर वाहनों का प्रवेश सोमवार सुबह से ही रोक दिया गया है।

    रामपथ का उदया चौराहे से साकेत महाविद्यालय होते हुए राम मंदिर एवं नयाघाट तक का हिस्सा उच्चस्तरीय निगरानी में है। एसपीजी टीम के सदस्य भी इन मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए मार्गों के किनारे बैरियर की भी व्यवस्था की गई है।

    रामनगरी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मियों एवं अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। एनएसजी दस्ता भी रामनगरी पहुंच गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय कर दिया गया है। गत दिनों दिल्ली में हुए धमाके का बाबरी कनेक्शन सामने आने के बाद से ही रामनगरी सहित पूरे प्रदेश में हाई एलर्ट चल रहा है।

    रामनगरी में लगे सीसीटीवी कैमरों को कमांड सेंटर से लिंक करके निगरानी की जा रही है। मंगलवार को कार्यक्रम समाप्त होने तक सुरक्षा घेरा एवं यातायात प्रतिबंध जारी रहेंगे।

    रामनगरी में शासन की ओर से पांच जोन के आईपीएस, एएसपी, सीओ, निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षी के अतिरिक्त पीएसी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एटीएस व एसटीएफ की कई टीमों को भेजा गया है।