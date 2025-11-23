ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिथियों को मिलेगा बादाम और पिस्ता मिश्रित प्रसाद, तैयार हो रहे दस हजार लंच पैकेट

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। ध्वजारोहण में शामिल होने आ रहे अतिथियों को उत्सव के दौरान उनकी कुर्सी पर लंच पैकेट दिया जाएगा। इसमें पूड़ी, सब्जी, मीठी व मिक्स नमकीन होगा। ये खाद्य सामग्री रामकोट स्थित आंनद भवन में वाराणसी के कारीगर बना रहे हैं। दूसरी ओर इन सभी को एक बैग में विशिष्ट प्रसाद देने की तैयारी है। इसके लिए राम निवास मंदिर प्रांगण में काजू, बदाम, पिस्ता के लड्डू भी तैयार किए जा रहे हैं।

इस प्रसाद में रोली, चंदन, सरयू जल आदि रखने की भी तैयारी है। इन सबको प्रसाद के रूप में दो मीठा, इलायची दाना, रोली, चंदन आदि भी दिया जाएगा। देवरहवा बाबा समिति की ओर से प्रसाद आएगा तो कुछ अन्य भक्त भी प्रसाद का वितरण कराएंगे। इसी पैकेट में रखने के लिए ट्रस्ट 50 क्विंटल लड्डू बनवा रहा है। अन्य भक्तों में भी प्रसाद का वितरण होगा। शनिवार को इसके लिए अस्थाई किचेन बनाया गया। सामग्री भी पहुंचने लगी।

अतिथियों के लिए भोजन बनाकर इसे पैकेट में पैक किया जाएगा। लंच पैकेट की आपूर्ति 25 नवंबर को सुबह मंदिर में की जाएगी। रविवार से मिठाई व नमकीन बनाने का क्रम प्रारंभ होगा। उधर अतिथियों की सुविधा के लिए माइक्रो मैनेजमेंट व्यवस्था होगी।

पूर्वांचल के जिलों से आ रहे अतिथियों के लिए बस की व्यवस्था है। प्रत्येक बस का एक प्रभारी बनाया गया है। ये प्रभारी ही अयोध्या लाकर उनके निवास स्थल पर पहुंचाएंगे। वहां से ये ई बसों से राम मंदिर परिसर लाये जाएंगे।