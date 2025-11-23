Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिथियों को मिलेगा बादाम और पिस्ता मिश्रित प्रसाद, तैयार हो रहे दस हजार लंच पैकेट

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी ज़ोरों पर है। अतिथियों के लिए बादाम और पिस्ता से युक्त विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए दस हजार लंच पैकेट तैयार किए जा रहे हैं ताकि सभी को भोजन मिल सके। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिथियों को मिलेगा बादाम और पिस्ता मिश्रित प्रसाद।

    प्रवीण तिवारी, अयोध्या। ध्वजारोहण में शामिल होने आ रहे अतिथियों को उत्सव के दौरान उनकी कुर्सी पर लंच पैकेट दिया जाएगा। इसमें पूड़ी, सब्जी, मीठी व मिक्स नमकीन होगा। ये खाद्य सामग्री रामकोट स्थित आंनद भवन में वाराणसी के कारीगर बना रहे हैं। दूसरी ओर इन सभी को एक बैग में विशिष्ट प्रसाद देने की तैयारी है। इसके लिए राम निवास मंदिर प्रांगण में काजू, बदाम, पिस्ता के लड्डू भी तैयार किए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस प्रसाद में रोली, चंदन, सरयू जल आदि रखने की भी तैयारी है। इन सबको प्रसाद के रूप में दो मीठा, इलायची दाना, रोली, चंदन आदि भी दिया जाएगा।

    देवरहवा बाबा समिति की ओर से प्रसाद आएगा तो कुछ अन्य भक्त भी प्रसाद का वितरण कराएंगे। इसी पैकेट में रखने के लिए ट्रस्ट 50 क्विंटल लड्डू बनवा रहा है। अन्य भक्तों में भी प्रसाद का वितरण होगा। शनिवार को इसके लिए अस्थाई किचेन बनाया गया। सामग्री भी पहुंचने लगी।

    अतिथियों के लिए भोजन बनाकर इसे पैकेट में पैक किया जाएगा। लंच पैकेट की आपूर्ति 25 नवंबर को सुबह मंदिर में की जाएगी। रविवार से मिठाई व नमकीन बनाने का क्रम प्रारंभ होगा। उधर अतिथियों की सुविधा के लिए माइक्रो मैनेजमेंट व्यवस्था होगी।

    पूर्वांचल के जिलों से आ रहे अतिथियों के लिए बस की व्यवस्था है। प्रत्येक बस का एक प्रभारी बनाया गया है। ये प्रभारी ही अयोध्या लाकर उनके निवास स्थल पर पहुंचाएंगे। वहां से ये ई बसों से राम मंदिर परिसर लाये जाएंगे।

    इसके अतिरिक्त अतिथियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक पांच से दस कमरों पर एक-एक कार्यकर्ता को लगाया गया है। यही कार्यकर्ता अतिथियों को भोजन व अन्य सुविधाएं सुलभ कराने में सहायता देंगे। विहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि अतिथियों के लिए आवास व भोजन की सुविधा तय हो गई है।