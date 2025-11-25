Ram Mandir Flag Hoisting: रोड शो में पीएम के स्वागत की ABVP ने संभाली कमान

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो गई है। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। इसको लेकर भाजपा के अलावा संघ के अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कमान संभाल ली।

