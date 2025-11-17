Language
    Ram Mandir Dhwajarohan : ‘समरसता’ की समिधा से सुवासित होगा ध्वजारोहण ‘अनुष्ठान’

    By Praveen Tiwari Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यापक तैयारी की है। इस बार विशिष्टजनों से अलग समाज के वंचित वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थिति रहेंगे। सभी मिलकर आराध्य प्रभुराम के मंदिर शिखर पर सज्जित होने वाली धर्मध्वजा का भी दर्शन करेंगे।

    राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी

    प्रवीण तिवारी, अयोध्या : राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी चल रही है। इससे पूर्व पांच दिन तक वैदिक अनुष्ठान संपादित होंगे। इस उत्सव से समरस राष्ट्र मंदिर की कल्पना आकार लेती दिखेगी।

    आयोजन का यह स्वरूप सर्वस्पर्शी होगा। इसमें जाति-पात के बंधन से परे ध्वजारोहण के साक्षी बनेंगे। इसमें कोने-कोने से सभी वर्गो के अतिथि व प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पग-पग पर मिलजुलकर साथ चलने व रहने का मंत्र भी ध्वनित होंगा।

    इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यापक तैयारी की है। इस बार विशिष्टजनों से अलग समाज के वंचित वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थिति रहेंगे। सभी मिलकर आराध्य प्रभुराम के मंदिर शिखर पर सज्जित होने वाली धर्मध्वजा का भी दर्शन करेंगे।

    आमंत्रित अतिथियों में 70 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित व पिछड़े वर्ग से होंगे। साधु संतों की मौजूदगी होगी। पूर्वांचल के कई जिलों के पिछड़े तथा अनुसूचित वर्ग के प्रधानों व विभिन्न समाज व संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। संघ परिवार व ट्रस्ट के विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है।

    विहिप ने जिलों से नाम संकलित किया है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठान के यजमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें भी वंचित वर्ग के लगभग 30 लोगों को प्रमुखता से बुलाया गया है। ये आसपास के क्षेत्रों के हैं। ये सभी मंदिर में चलने वाले हवन पूजन में यज्ञ व आहुति करेंगे।

    विहिप के एक पदाधिकारी कहते हैं कि हम सब समरस समाज की स्थापना को लेकर प्रतिबद्ध हैं। कहाकि सभी की कोशिश से राम मंदिर बना। अब हम मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण उत्सव के साक्षी बनेंगे।