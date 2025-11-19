Ram Mandir Dhwajarohan: रामनगरी अयाेध्या में 25 प्रत्येक चौराहों पर बजेगी रामधुन, स्मरणीय रहेगा ध्वजारोहरण समारोह

जागरण संवाददाता, जागरण, अयोध्या : रामनगरी अयाेध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहरण समारोह भी स्मरणीय रहेगा। रामनगरी में प्रवेश करते ही इस उत्सव के दिव्यता-भव्यता और स्वर्गिक आभा प्रतीत होने लगेगी। ध्वजारोहण समारोह में रामनगरी रामधुन मेंं निमग्न रहेगी। अयोध्या के चौराहों पर एक-दो दिन पूर्व से ही रामधुन का प्रसारण आरंभ हो जाएगा। समारोह के लिए 22 मीटर लंबी व 11 मीटर चौड़ी ध्वजा अयोध्या पहुंच भी चुकी है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर रामधुन प्रसारित की जाएगी।

अयोध्या में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख चौराहों पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजेंमट सिस्टम (आटीएमएस) लगाया गया है। अब इसी पर भजनों का प्रसारण होगा, जो लोगों को इस उत्सव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित कर देगा। आम दिनों में भी आइटीएमएस पर लगे स्पीकरों से भगवान राम के भजन प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन उत्सव को लोगों के मन में सदा के लिए स्मरणीय बनाने के लिए अपूर्व बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चौराहों की साज-सज्जा के साथ ही सभी अंडरपासों को सज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इस बाबत अधिकारियों को निर्देशित किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह को प्राण प्रतिष्ठा की भांति ही भव्य होगा, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। वह कहते हैं कि राममंदिर की पूर्णता के अवसर पर पूरा लोग गौरवांवित है और इसकी अनुभूति देश-दुनिया में भी होगी।

एयरपोर्ट का डीएम ने किया निरीक्षण

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्वजारोहण समारोह के दृष्टिगत तैयारियों को परखा। जिलाधिकारी ने पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय से पूर्व करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र आदि उपस्थित रहे।