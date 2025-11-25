Ram Mandir Flag Hoisting LIVE: PM मोदी राम मंदिर पर फहराएंगे दिव्य धर्म ध्वज, सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज होगा दिन

जागरण टीम, अयोध्या। Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News - रामनगरी की बिगड़ने में तो देर नहीं लगी, किंतु बनने के लिए उसे सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक मार्च 1528 को वह चंद घंटे का अभियान था, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोप के गोलों से रामजन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त किया।

इसी के बाद से अस्मिता पर आघात से खोया गौरव वापस पाने का शुरू हुआ अभियान अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरता हुआ सुदीर्घ काल तक चला।

497 वर्ष सात माह और 22 दिन बाद मंगलवार को राम भक्तों के लिए वह स्वर्णिम और निर्णायक घड़ी आएगी, जब भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों ध्वजारोहण के साथ रामनगरी की बिगड़ी शत-प्रतिशत पूर्णता के साथ संवरेगी।

