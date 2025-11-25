Ram Mandir Flag Hoisting LIVE: PM मोदी राम मंदिर पर फहराएंगे दिव्य धर्म ध्वज, सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज होगा दिन
Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News Updates- अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ध्वजारोहण करेंगे। यह दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित अयोध्या पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
जागरण टीम, अयोध्या। Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News - रामनगरी की बिगड़ने में तो देर नहीं लगी, किंतु बनने के लिए उसे सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक मार्च 1528 को वह चंद घंटे का अभियान था, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोप के गोलों से रामजन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त किया।
इसी के बाद से अस्मिता पर आघात से खोया गौरव वापस पाने का शुरू हुआ अभियान अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरता हुआ सुदीर्घ काल तक चला।
497 वर्ष सात माह और 22 दिन बाद मंगलवार को राम भक्तों के लिए वह स्वर्णिम और निर्णायक घड़ी आएगी, जब भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों ध्वजारोहण के साथ रामनगरी की बिगड़ी शत-प्रतिशत पूर्णता के साथ संवरेगी।
Ram Mandir Dhwajarohan 2025 Live Updates- नीचे पढ़ें ध्वजारोहण कार्यक्रम के लाइव अपडेट्स-
Ram Mandir Dhwajarohan Updates- दोपहर 11:58 बजे से 12:30 तक है शुभ मुहूर्त
ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से 12:30 तक है। राम मंदिर पर फहराई वाली ध्वजा 22 फीट लंबी व 11 फीट चौड़ी है।
Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News Updates- आरएसएस प्रमुख भी होंगे अतिथि
संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आमंत्रित अतिथि इस समारोह के साक्षी होंगे।
Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News Updates- सुबह 9:35 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी
मंगलवार सुबह 9:35 बजे एयरपोर्ट पर उतर कर प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय 9:50 पर पहुंचेंगे। वहां से निकलने के बाद जन्मभूमि के आदि शंकराचार्य द्वार तक कई जगह उनका स्वागत होगा।