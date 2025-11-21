राम मंदिर ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर को मंगला आरती के बाद से शुरू होगा रामलला का दर्शन
राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर से रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। मंगला आरती के बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है, जिससे दर्शन सुलभ और शांतिपूर्ण हो सके।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद भक्तों के रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र योजना बना रहा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यवस्था से इसको अवगत कराया। अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है।
25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। 26 नवंबर को श्रृंगार आरती के बाद ही दर्शन शुरू होगा। ट्रस्ट ने इस रणनीति से जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। यह निर्णय भक्तों की भीड़ आने की संभावना के दृष्टिगत किया गया है।
अब तक रामलला का दर्शन श्रृंगार आरती के बाद लगभग छह बजे सुबह से शुरू होता है। ध्वजारोहण के दूसरे दिन भोर में लगभग चार बजे दर्शन शुरू होगा। ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि आरती के तुरंत बाद रामलला का दर्शन शुरू करा दिया जाएगा।
ऐसे भक्त बड़ी संख्या में हैं, जो उत्सव में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे भक्तों के लिए यह व्यवस्था की गई है। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला का दर्शन नहीं कर सकेंगे।
