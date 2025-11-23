Language
    यज्ञ मंडप की वेदी पर दो धर्म ध्वजा का किया पूजन, 1000 तुलसी दल अर्पित कर भगवान राम का हुआ सहस्त्र नामार्चन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    राम मंदिर पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण के पांच दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन, वेद की ऋचाओं के बीच हवनकुंड में आहुतियां डाली गईं। यज्ञ मंडप में नौ हवन कुंड स्थापित किए गए हैं, और शनिवार को यजमान दिन भर आहुतियां डालते रहे। इस दिन पुरुषसूक्त से हवन किया गया।    

    प्रवीण तिवारी, अयोध्या। राममंदिर पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण के लिए चल रहे पांच दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन वेद की ऋचाओं की अनुगूंज के बीच राम मंदिर परिसर हवनकुंड में डाली गईं आहुतियों से सुवासित होता रहा। यज्ञ मंडप में नौ हवन कुंड बने हैं। शनिवार को इसमें यजमान दिन भर आहुतियां डालते रहे। पुरुषसूक्त से हवन हुआ।

    इससे पहले आचार्यों ने यज्ञ मंडप की वेदी पर राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराई जाने वाली धर्मध्वजा का जोड़ा रखा। ध्वजा का षोडशोपचार पूजन विशेष मंत्रों से किया गया। इसमें राष्ट्र की उन्नति व विजय की कामना की गई। इसी पूजित ध्वजा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराएंगे।इससे पहले सुबह आठ बजे दूसरे दिन का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। इसमें एक हजार तुलसी पत्र से भगवान श्रीराम का सहस्र नामार्चन किया गया।

    भगवान के चरणों में अर्पित किए तुलसी दल

    यजमानों ने भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित किए। प्रारंभ में आचार्यों ने पहले दिन की तरह ही भगवान गणपति का पूजन संपन्न कराया और पंचांग, षोडष मातृका पूजन के बाद अतिथि मंडप प्रवेश किया। इसके बाद योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन हुआ। उधर भगवान शिव, गणेश, अन्नपूर्णा, मां दुर्गा, हनुमानजी के मंदिरों में भी ब्राह्मण जप में निमग्न रहे। सुबह ही इन देवी देवताओं की भी पूजा आरती हुई। प्रधान मंडप के रूप में रामभद्र वेदी पर यजमानों ने द्रव्य अर्पित कर अर्चना की।

    अनुष्ठान का समापन यज्ञ मंडप में भगवान की आरती के बाद हुआ। अनिल कुमार, मिश्र, राजपरिवार के शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, शैलेंद्र कोरी सहित अन्य यजमानों ने अर्द्धांगिनी के साथ पूजन किया। मुख्य आचार्य चंद्रभान शर्मा, उपाचार्य रविंद्र पैठणे, यज्ञ के ब्रह्मा व आचार्य पंकज शर्मा ने पूजन संपन्न कराया। प्रमुख आचार्य इंद्रदेव मिश्र व आचार्य पंकज कौशिक की देखरेख में अनुष्ठान संपन्न हुआ। पंकज कौशिक ने बताया कि पुरु सूक्त व अन्य मंत्रों से तीसरे दिन भी हवन पूजन होगा।

    साकेत महाविद्यालय से रामजन्मभूमि तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री

    दैनिक जागरण ने पहले ही संभावना व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वजारोहण करने के पहले रामनगरी में रोड शो भी कर सकते हैं। अब उसकी रूपरेखा स्पष्ट होने लगी है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी पहुंच चुकी है। उनका विमान पहले एयरपोर्ट पर उतरेगा, वहां से वह हेलीकाप्टर से साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे।

    साकेत महाविद्यालय से रामजन्मभूमि तक वह सड़क मार्ग से जाएंगे। इसी अवधि में उनका रोड शो होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पांच हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। यह हेल्प डेस्क महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, बस स्टेशन अयोध्या धाम, अयोध्या बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन अयोध्याधाम व रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट है। यहां तैनात अधिकारी अतिथियों की सहायता करेंगे।

    अतिथियों को मिलेगा बादाम, पिस्ता मिश्रित प्रसाद

    ध्वजारोहण में शामिल होने आ रहे अतिथियों को विशिष्ट प्रसाद देने की तैयारी है। राम निवास मंदिर प्रांगण में काजू, बादाम, पिस्ता के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। प्रसाद में रोली, चंदन, सरयू जल रखने की तैयारी है। इन सबको प्रसाद के रूप में दो मीठा, इलायची दाना, रोली, चंदन भी दिया जाएगा इसी पैकेट में रखने के लिए ट्रस्ट 50 क्विंटल लड्डू बनवा रहा है।