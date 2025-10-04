Ram Mandir Ayodhya: ध्वजारोहण समारोह में भी महाकुंभ का ‘फार्मूला’ लागू कर होगा भीड़ प्रबंधन

Ayodhya Ram Mandir श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिरों के निर्माण की पूर्णता पर रामजन्मभूमि परिसर में 23 से 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के आयोजन की योजना बनाई है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से गठित आयोजन समिति समारोह से जुड़ी समस्त तैयारियां कर रही है। समारोह में दस हजार आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भी आने का अनुमान है।

लवलेश कुमार मिश्र, जागरण अयोध्या : प्रयागराज महाकुंभ के दाैरान रामलला के दर्शन के निमित्त राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया ‘फार्मूला’ सफल सिद्ध रहा है। अब इसी फार्मूले को 25 नवंबर को रामजन्मभूमि परिसर में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह में भी लागू करने का विचार है।

ध्वजारोहण समारोह में दस हजार आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भी आने का अनुमान है। भक्ताें की संख्या अधिक होने पर रामपथ की एक लेन को आरक्षित कर एक ओर से प्रवेश दिया जाएगा तो कुछ दूरी के अंतर पर दूसरे मार्ग से निकासी कराई जाएगी। इससे दर्शन के इच्छुक और लौटने वाले श्रद्धालु आपस में नहीं टकराएंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए इसी तरह का प्रयोग मंदिर परिसर में भी किया जाएगा।

इसके साथ ही रामजन्मभूमि परिसर में पूरक मंदिरों में भी दर्शन प्रारंभ होने को लेकर मंत्रणा की जा रही है। बताया जा रहा कि आयोजन के दिनों में यदि श्रद्धालुओं की संख्या आशातीत बढ़ी तो प्रयागराज महाकुंभ वाला फार्मूला लागू किया जाएगा। तत्समय प्रयागराज के साथ अयोध्या व काशी में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। रामनगरी में अधिकारियों ने ऐसा भीड़ प्रबंधन किया था, जिसकी चर्चा कई दिनों तक होती रही थी। यहां तक कि आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा प्राप्त हुई थी।

उन दिनों अयोध्याधाम में टेढ़ी बाजार चौराहे से नया घाट चौराहे तक चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था और हनुमानगढ़ी चौराहे से श्रीराम चिकित्सालय तक रामपथ की एक लेन को एकल किया गया था। दर्शनार्थी हनुमानगढ़ी की ओर से रामजन्मभूमि पथ से होकर राम मंदिर में प्रवेश पा रहे थे तो गेट नंबर-तीन से वापसी कराई जा रही थी। अब जबकि इस आयोजन में अधिक संख्या में आमंत्रित अतिथियों का आगमन होगा, तो अतिविशिष्ट प्रवेश द्वार संख्या-11 और उत्तरी प्रवेश द्वार को इनके लिए आरक्षित किए जाने का विचार है।