    आज शिखर पर होगा सनातन के गौरव का पताका, अभिजीत मुहूर्त में PM मोदी राम मंदिर पर फहराएंगे दिव्य धर्म ध्वज

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर सोमवार यानी कि आज ध्वजारोहण करेंगे। यह दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित अयोध्या पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 

    अम्बिका वाजपेयी, अयोध्या। दिव्य राममंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को ध्वजारोहण करेंगे। इसी के साथ नौ नवंबर 2019, पांच अगस्त 2020 तथा 22 जनवरी 2024 के उपरांत 25 नवंबर की तिथि भी सनातनधर्मियों के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगी।

    हम राम मंदिर के मुख्य शिखर पर लगने वाली ध्वजा को 18 फीट की लंबाई और नौ फीट की चौड़ाई में भले माप लें, लेकिन सत्य तो यह है कि सनातन धर्म के गौरव की प्रतीक इस पताका से संपूर्ण विश्व के रामभक्त आच्छादित होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो मंगलवार सुबह 9:35 बजे रामनगरी पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच चुके हैं।

    संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूर्व संध्या पर रामनगरी पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित छह हजार अतिथि मंगलवार को इस समारोह के साक्षी बनेंगे। अधिसंख्य अतिथि सोमवार को ही पहुंच चुके हैं। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री का साकेत महाविद्यालय से जन्मभूमि के आदि शंकराचार्य द्वार तक कई जगह स्वागत किया जाएगा।

    11 बजे वह राममंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले सभी उपमंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना। संभावना है कि वह सप्तर्षि मंडप में सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि के दर्शन करें। इसके बाद प्रधानमंत्री विशेष आरती में शामिल होंगे तथा अभिजित मुहूर्त में राममंदिर के शिखर पर धर्मध्वज की स्थापना करेंगे।

    ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के पश्चात वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। उधर, ध्वजारोहण को लेकर मंदिर परिसर में पांच दिवसीय पूजन सोमवार शाम को संध्या आरती के साथ पूर्ण हो गया।

    अयोध्या की सुरक्षा में 6,970 कर्मी तैनात अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी स्नाइपर, एनएसजी कमांडो सहित 6,970 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें साइबर विशेषज्ञ और तकनीकी टीमें शामिल हैं। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच, विस्फोटक पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में एंटी-ड्रोन सिस्टम सक्रिय है।

    विवाह पंचमी का अनूठा संयोग

    ध्वजारोहण के दिन मंगलवार को माता सीता और भगवान राम के विवाह की तिथि यानी विवाह पंचमी भी है। इस विशेष दिवस पर धारण करने के लिए भगवान राम के लिए स्वर्ण जडि़त पीतांबरी के साथ पश्मीना की शाल बनवाई गई है। माता सीता के लिए सिल्क की साड़ी तथा अन्य विग्रहों के लिए कर्नाटक से विशेष रूप से कपड़े मंगाए गए हैं।

    प्रख्यात डिजाइनर अंबेडकरनगर के मनीष तिवारी ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। रेशम से बने रामलला व माता सीता के वस्त्रों पर स्वर्ण के तार लगे हैं। सभी भगवत विग्रहों के वस्त्रों पर भिन्न-भिन्न डिजाइन हैं। सभी के वस्त्र पर सोने के तारे जड़े हैं।

    सभी देवी देवता अलग-अलग रंग के पश्मीना शाल धारण करेंगे। मनीष ने बताया कि हर अवसर पर देश के अलग-अलग प्रांतों के सिल्क से रामलला के वस्त्र तैयार किए जाते हैं।

    शिखर सहित समस्त उप मंदिरों में लगेंगे ध्वज

    शिखर सहित 161 फीट ऊंचे मंदिर पर लगा 41 फीट ऊंचा ध्वजदंड 360 डिग्री घूमने वाले चैंबर पर स्थापित है। ध्वजदंड का दस फीट हिस्सा शिखर के अंदर रहेगा, जिसमें बाल बेय¨रग्स लगी हैं ताकि ध्वज तेज हवा में भी सुरक्षित रहे। मुख्य शिखर के लिए 25 ध्वज व पूरक मंदिरों के लिए आकार में छोटे सौ ध्वज तैयार कर मंगाए गए हैं।

    ध्वजाएं बनाने में पैराशूट कपड़े का उपयोग किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ध्वजा हर पंद्रह दिन में बदली जाएगी। मुख्य शिखर पर फहराई जाने वाली ध्वजा की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई नौ फीट है जबकि उप मंदिरों पर लगने वाली ध्वजा छह फीट लंबाई और चार फीट चौड़ी है। सभी ध्वजाओं का रंग केसरिया होगा, जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है।

    ध्वजाओं में तीन मुख्य प्रतीकों ú, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश होने का प्रतीक है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम को दर्शाता है। वहीं ú सनातन संस्कृति के अध्यात्म, अनंतत्व और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है, वहीं त्रेता युग के कोविदार वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में, विशेष रूप से अयोध्या कांड में कई बार मिलता है।

    छोटे ध्वजों को भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और देवी अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखरों पर फहराया जाएगा। राम मंदिर में चल रहे अनुष्ठान में सभी ध्वजाओं का पूजन किया जा चुका है।