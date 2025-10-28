राम मंदिर की धर्म ध्वजा के कपड़े की गुणवत्ता आज होगी तय, बैठक में पेश होगी परीक्षण रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर सहित सात पूरक मंदिरों के शिखर पर 25 नवंबर को फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा के कपड़े की गुणवत्ता मंगलवार को तय की जा सकती है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारी मंगलवार को अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में कार्यदायी एजेंसियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में अंतिम निर्णय लेंगे।

इसी बैठक में मुख्य कार्यदायी एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो की ओर से ध्वजा के आरोहण व अवरोहण को लेकर कई दिनों से कराए जा रहे परीक्षण (ट्रायल) से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगी। इसके बाद ट्रस्ट सभी आठ मंदिरों के लिए धर्म ध्वजा तैयार कराएगा।

ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के मध्य रामजन्मभूमि परिसर के विभिन्न प्रकल्पों के निर्माण की प्रगति को परखने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सोमवार को अपराह्न अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर पहुंच कर रामलला का दर्शन-पूजन किया। तदुपरांत विभिन्न प्रकल्पों का निरीक्षण कर ट्रस्टियों व कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर विमर्श किया।

अब मंगलवार को परिसर में उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें एलएंडटी की ओर से परीक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी। इस पर चर्चा के उपरांत धर्म ध्वजा के कपड़े की गुणवत्ता व आकार तय होगा। अभी तक ट्रस्ट ने धर्म ध्वजा की लंबाई-चौड़ाई व प्रतीक चिह्न ही तय किया जा सका है।

राम मंदिर पर फहराने वाली केसरिया रंग की ध्वजा 22 फीट लंबी व 11 फीट चौड़ी होगी और इस पर प्रतीक चिह्न के रूप में सूर्य, कोविदार वृक्ष व ओंकार अंकित रहेगा। धर्म ध्वजा किस प्रकार के कपड़े से तैयार कराई जाए और इसका आकार चौकोर या त्रिकोणीय रखा जाए, इस पर अंतिम निर्णय होना है।