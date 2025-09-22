Ram Mandir Ayodhya : अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के सोविनियर ब्लाक का निर्माण प्रारंभ

Ram Mandir Ayodhya डेडलाइन के अनुसार सिविल कार्य व वीथिकाओं (गैलरी) का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाना है। परिसर में प्रदर्शों व पुरावशेषों के प्रदर्शन के लिए कुल 20 वीथिकाएं बननी हैं जिनमें से पांच पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होंगी। चार भगवान राम व एक हनुमान जी को समर्पित होगी।

जागरण संवाददाता, अयोध्या : अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यों की डेडलाइन तय होते ही निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। नवरात्र के प्रथम दिन सोमवार को संग्रहालय के सोविनियर ब्लाक का निर्माण शुरू हो गया। निदेशक डा. संजीव कुमार सिंह ने विधिवत पूजन-अर्चन कर कार्य प्रारंभ कराया।

गत दिनों इसके आफिस ब्लाक का उद्घाटन श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने किया था। संग्रहालय परिसर में सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही गैलरियों का निर्माण भी प्रारंभ होगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने पखवारे भर पूर्व जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए समयावधि तय कर दी है।

डेडलाइन के अनुसार सिविल कार्य व वीथिकाओं (गैलरी) का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाना है। परिसर में प्रदर्शों व पुरावशेषों के प्रदर्शन के लिए कुल 20 वीथिकाएं बननी हैं, जिनमें से पांच पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होंगी। चार भगवान राम व एक हनुमान जी को समर्पित होगी।

श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ संग्रहालय को अप्रैल 2026 तक खोलने की तैयारी की जा रही है, इसलिए परिसर में कार्य कर रहीं कार्यदायी एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) व इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआइएल) को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।