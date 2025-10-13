Ram Mandir में वैकल्पिक गर्भगृह का निर्माण कार्य तेज, इस खास छत के नीचे से होंगे रामलला के दर्शन

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। राम मंदिर व पूरक मंदिरों का कार्य लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने के साथ ही रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह के निर्माण ने भी तेजी पकड़ ली है। लगभग डेढ़ माह पूर्व प्रारंभ हुई इसकी प्लिंथ बीम की ढलाई पूर्ण हो चुकी है। स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के उपरांत अब इस पर शीघ्र ही छत की ढलाई शुरू होने जा रही है।

इसी छत पर लगभग 14 कालम (स्तंभ) निर्मित किए जाएंगे। इसे लकड़ी व अनब्रेकेबल ग्लास (नहीं टूटने वाला) से ढका जाएगा। इसी शीशे के माध्यम से रामजन्मभूमि परिसर में आने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य से संबंधित स्थल का दर्शन कर सकेंगे।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले दिनों रामलला से जुड़े उस स्थान का भी दर्शनार्थियों को दर्शन कराने की योजना तैयार की थी, जहां राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने के बाद 25 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं रामलला को प्रतिष्ठित किया था। इसी कारण इसे सुरक्षित कराया जा रहा है। वैकल्पिक गर्भगृह के रूप में जाना जाने वाला यह स्थल रामजन्मभूमि परिसर में ही पुलिस चौकी व मंदिर के परकोटे के समीप स्थित है।

इसके निर्माण का दायित्व ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को सौंपा है। एलएंडटी ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के पर्यवेक्षण में डेढ़ माह पूर्व ही निर्माण प्रारंभ करा दिया था। वर्तमान में इसका आधार तैयार हो गया है। प्लिंथ बीम की ढलाई के बाद अब छत की ढलाई होने जा रही है।