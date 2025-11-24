Language
    अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की एबीवीपी ने संभाली कमान, ध्वजारोहण के लिए कल आ रहे PM

    By Praveen Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए भाजपा और एबीवीपी ने कमान संभाल ली है। एबीवीपी के नेता युवाओं का नेतृत्व करेंगे और पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रोड शो को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। अयोध्यावासी पीएम का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर होने वाले ध्वज आरोहण की तैयारी पूरी हो गई है। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। इसको लेकर भाजपा के अलावा संघ के अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कमान संभाल ली। युवाओं का नेतृत्व परिषद के नेता ही करेंगे।

    इन्हीं के नेतृत्व में पीएम मोदी का स्वागत होगा। साकेत महाविद्यालय से लेकर राममंदिर के गेट नंबर 11 तक कार्यकर्ता ब्लाक में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर तैयारिंया हुई।

    जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किंट हाउस में विभाग संगठन मंत्री अंकित भारतीय, जिला संगठन मंत्री उदय मिश्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रोड शो को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। पूर्व जिला संयोजक अंकुर सिंंह का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण कराने वाले सम्मान के पात्र हैं। हम अयोध्यावासी पीएम का भव्य स्वागत करने को प्रतिबद्ध व तैयार हैं।