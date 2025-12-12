Language
    राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी तेज, सभी विभागों को काम पूरा करने के निर्देश

    By Raghuvar Sharan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी तेज़ी से चल रही है। सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताक ...और पढ़ें

    राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी तेज।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। नवनिर्मित मंदिर में रामलला के विग्रह की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ यानी प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह को लेकर तैयारियों की गति तेज हो गई है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को अपराह्न मणिरामदास जी की छावनी में आहूत है।

    बैठक में समारोह के दौरान अपेक्षित भक्तों की संख्या और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि प्रतिष्ठा द्वादशी मंदिर की परंपरा और वैदिक विधान के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने के लिए सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे।

    स्थानीय प्रशासन और मंदिर निर्माण से जुड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जिससे तैयारियों को अंतिम रूप देने में तेजी आएगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र शुक्रवार को ही दोपहर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया।

    कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ बैठक भी की। बैठक से पहले उन्होंने परकोटा, पंचवटी व बाउंड्रीवाल निर्माण के चल रहे कार्यों की समीक्षा की। शनिवार को ट्रस्ट की बैठक में पूरक मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण और आगामी कार्यक्रमों सहित रामजन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण को लेकर व्यापक चर्चा भी संभावित है।

    बैठक में शामिल होने के लिए देर शाम तक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरि एवं ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन एवं स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ के पहुंचने की खबर है।

    जबकि ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास, महासचिव चंपतराय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्र एवं पदेन सदस्य के रूप में जिलाधिकारी सामान्य दिनों की तरह शनिवार को अनिवार्य रूप से बैठक को लेकर अयोध्या में रहने वाले हैं।