Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्म ध्वजारोहण से पहले रामनगरी का बदला रंग-रूप, देखें खूबसूरत तस्वीरें

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:43 PM (IST)

    अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण के स्वागत के लिए तैयार है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण से पूर्व संध्या पर पूरा मंदिर परिसर दिव्य प्रकाश-सज्जा से जगमगा उठा है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने को तैयार है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण से पूर्व संध्या पर पूरा मंदिर परिसर दिव्य स्वरूप में जगमगा उठा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     Ram Mandir flag hoisting photo (5)

    सोमवार शाम होते ही राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर के शिखरों पर आकर्षक प्रकाश-सज्जा की गई, जबकि परिसर में फूलों और पारंपरिक सजावटों से एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण बनाया गया है। श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहाहै

     Ram Mandir flag hoisting photo (2)

    प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह मंदिर शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। यह ध्वजारोहण समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के लोग सोमवार को ही अयोध्या के लिए रवाना हो गए।

     Ram Mandir flag hoisting photo (4)

    स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रामपथ, जन्मभूमि पथ और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

     Ram Mandir flag hoisting photo (1)

    ध्वजारोहण समारोह के माध्यम से अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रकाशमान होने जा रही है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस पावन अवसर को लेकर उत्साह और भावनाओं से भरे हुए हैं।