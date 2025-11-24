धर्म ध्वजारोहण से पहले रामनगरी का बदला रंग-रूप, देखें खूबसूरत तस्वीरें
अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण के स्वागत के लिए तैयार है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण से पूर्व संध्या पर पूरा मंदिर परिसर दिव्य प्रकाश-सज्जा से जगमगा उठा है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने को तैयार है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण से पूर्व संध्या पर पूरा मंदिर परिसर दिव्य स्वरूप में जगमगा उठा है।
सोमवार शाम होते ही राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर के शिखरों पर आकर्षक प्रकाश-सज्जा की गई, जबकि परिसर में फूलों और पारंपरिक सजावटों से एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण बनाया गया है। श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहाहै।
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह मंदिर शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। यह ध्वजारोहण समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के लोग सोमवार को ही अयोध्या के लिए रवाना हो गए।
स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रामपथ, जन्मभूमि पथ और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
ध्वजारोहण समारोह के माध्यम से अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रकाशमान होने जा रही है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस पावन अवसर को लेकर उत्साह और भावनाओं से भरे हुए हैं।
