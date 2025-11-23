ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले रामजन्मभूमि परिसर में शुरू हुआ रेल टिकट काउंटर, मिलेगी ट्रेन से जुड़ी जानकारियां

संवाद सूत्र, अयोध्या। ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत कर दी है। राममंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को रामजन्मभूमि परिसर में ही रेल टिकट एवं ट्रेनों से संबंधित अन्य सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। श्रद्धालुओं को ट्रेनों की जानकारी एवं टिकट की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटर की सुविधा का प्रारंभ कर दी है।

इन काउंटरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में ही रेल यात्रा के लिए टिकट प्राप्त करना संभव हो सकेगा। इस नई सुविधा का उद्घाटन श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय ने किया। प्रथम यात्री के रूप में प्रथम टिकट भी चंपत राय ने अपनी रेल यात्रा का अयोध्या कैंट से दिल्ली हेतु आरक्षित कराया है।