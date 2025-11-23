Language
    ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले रामजन्मभूमि परिसर में शुरू हुआ रेल टिकट काउंटर, मिलेगी ट्रेन से जुड़ी जानकारियां

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    रामजन्मभूमि परिसर, अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले रेल टिकट काउंटर शुरू किया गया है। यह काउंटर श्रद्धालुओं को ट्रेन यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को टिकट बुकिंग और यात्रा योजना में सुविधा होगी।

    रामजन्मभूमि परिसर में शुरू हुआ रेल टिकट काउंटर।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत कर दी है। राममंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को रामजन्मभूमि परिसर में ही रेल टिकट एवं ट्रेनों से संबंधित अन्य सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। श्रद्धालुओं को ट्रेनों की जानकारी एवं टिकट की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटर की सुविधा का प्रारंभ कर दी है।

    इन काउंटरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में ही रेल यात्रा के लिए टिकट प्राप्त करना संभव हो सकेगा। इस नई सुविधा का उद्घाटन श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय ने किया। प्रथम यात्री के रूप में प्रथम टिकट भी चंपत राय ने अपनी रेल यात्रा का अयोध्या कैंट से दिल्ली हेतु आरक्षित कराया है।

    इस कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ इस पहल के महत्व और श्रद्धालुओं के लिए उपयोगिता को साझा किया।

    यह सुविधा तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, आवागमन एवं सेवा को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर अनारक्षित एवं आरक्षित दोनों श्रेणी की रेल टिकट की सुविधा उपलब्ध है।

    तीर्थयात्रियों के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई है। मंदिर के परिसर में ही ट्रेन संबंधी जानकारी व तत्काल टिकट मिल सकेंगे।

    यह पहल मंदिर ट्रस्ट के सहयोग एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। यह सुविधा राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।